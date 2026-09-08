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Кузнецов рассказал о интересе зарубежных инвесторов к Арктике

Кузнецов рассказал о интересе зарубежных инвесторов к Арктике - 08.09.2026, ПРАЙМ

Кузнецов рассказал о интересе зарубежных инвесторов к Арктике

Широкий круг зарубежных инвесторов, в том числе из Бразилии, Индии и Южной Кореи, интересуются проектами в российской Арктике, сообщил в интервью РИА Новости на | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T02:15+0300

2026-09-08T02:15+0300

2026-09-08T02:15+0300

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азия

бразилия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – ПРАЙМ. Широкий круг зарубежных инвесторов, в том числе из Бразилии, Индии и Южной Кореи, интересуются проектами в российской Арктике, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме руководитель Востокгосплана Михаил Кузнецов. "Иностранные партнеры там уже есть. Проведенные сессии показывают интерес широкого круга зарубежных инвесторов. В чем они заинтересованы? Во-первых, в приобретении наших ресурсов, стабильности поставок, потому что наши углеводороды не проходят ни через Ормузский пролив, ни через Суэцкий канал, они могут напрямую поставляться в страны Азии. Второе – это рынок технологий, который они тоже для себя там видят. Ну и третье – это, конечно, транзитный коридор из Азии в Европу, опять же, минуя Суэцкий канал и "тревожные" регионы мира. Поэтому, конечно, международный интерес высокий", - сказал Кузнецов. Он отметил, что сегодня проектами в Арктике интересуются не только партнеры из Азии. Арктические стратегии есть у десятка стран. "Мы все их внимательно анализируем, смотрим. Иногда это неожиданные страны – например, Италия имеет собственную арктическую стратегию. У кого-то это научный интерес - у Бразилии, у кого-то климатический – Индия. У кого-то сугубо прагматический: Южная Корея, Китай заинтересованы в наращивании грузоперевозок, это часть стратегии диверсификации транспортных маршрутов", - добавил собеседник.

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