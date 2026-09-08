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Rio Tinto купит бокситовый проект Aurukun в австралийском Квинсленде

Rio Tinto купит бокситовый проект Aurukun в австралийском Квинсленде - 08.09.2026, ПРАЙМ

Rio Tinto купит бокситовый проект Aurukun в австралийском Квинсленде

Австрало-британская Rio Tinto Group договорилась о приобретении бокситового проекта Aurukun в австралийском штате Квинсленд у совместного предприятия Glencore и | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T14:40+0300

2026-09-08T14:40+0300

2026-09-08T16:30+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Австрало-британская Rio Tinto Group договорилась о приобретении бокситового проекта Aurukun в австралийском штате Квинсленд у совместного предприятия Glencore и Mitsubishi Development, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя горнодобывающей компании. "Rio Tinto договорилась о приобретении бокситового проекта Aurukun в Западном Кейпе, Йорк, Квинсленд, у совместного предприятия зарегистрированной на Лондонской бирже Glencore и Mitsubishi Development", - передает Рейтер. Финансовые условия договора не разглашаются. По словам представителя компании, которые приводит издание, сделка должна быть одобрена правительством Квинсленда и другими регулирующими органами Австралии. Отмечается, что договор позволит расширить существующие бокситовые рудники Rio Tinto в этом регионе. Проект пока находится на стадии лицензии на разработку месторождения и еще не получил разрешение на добычу, пишет Рейтер. В случае завершения сделки Rio Tinto намерена получить необходимые регуляторные разрешения и продолжить консультации с традиционными владельцами территории по мере разработки проекта. При этом представители коренного народа вик-вайя заявили газете The Australian, что с ними не были проведены надлежащие консультации, передает агентство. Rio Tinto - одна из ведущих по рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Работает в 35 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.

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технологии, бизнес, австралия, rio tinto, glencore, лондонская биржа