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Латвия выделит 8,5 миллиона долларов на закупку мин, пишут СМИ - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Латвия выделит 8,5 миллиона долларов на закупку мин, пишут СМИ
Латвия выделит 8,5 миллиона долларов на закупку мин, пишут СМИ - 08.09.2026, ПРАЙМ
Латвия выделит 8,5 миллиона долларов на закупку мин, пишут СМИ
Правительство Латвии намерено выделить 8,5 миллиона долларов на закупку противопехотных мин, сообщает агентство "Балтнюс". | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T19:32+0300
2026-09-08T19:32+0300
вооружения
латвия
оружие
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Правительство Латвии намерено выделить 8,5 миллиона долларов на закупку противопехотных мин, сообщает агентство "Балтнюс". Отмечается, что средства перераспределили между военными программами, чтобы профинансировать приобретение мин и уложиться в рамки общего бюджета на боеприпасы, запланированного на 2026 год. "Латвия выделит 8,5 миллиона евро на закупку мин. Однако более подробную информацию о типе мин и объеме закупки Минобороны раскрывать отказалось", - говорится в сообщении. По данным агентства, речь идет о запрещенных противопехотных минах – особенно с учетом начавшегося на прошлой неделе строительства "Балтийской линии обороны".
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латвия, оружие
Вооружения, ЛАТВИЯ, ОРУЖИЕ
19:32 08.09.2026
 
Латвия выделит 8,5 миллиона долларов на закупку мин, пишут СМИ

"Балтнюс": правительство Латвии выделит 8,5 млн долларов на закупку противопехотных мин

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на здании посольства Латвии в Москве
Флаги на здании посольства Латвии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Правительство Латвии намерено выделить 8,5 миллиона долларов на закупку противопехотных мин, сообщает агентство "Балтнюс".
Отмечается, что средства перераспределили между военными программами, чтобы профинансировать приобретение мин и уложиться в рамки общего бюджета на боеприпасы, запланированного на 2026 год.
"Латвия выделит 8,5 миллиона евро на закупку мин. Однако более подробную информацию о типе мин и объеме закупки Минобороны раскрывать отказалось", - говорится в сообщении.
По данным агентства, речь идет о запрещенных противопехотных минах – особенно с учетом начавшегося на прошлой неделе строительства "Балтийской линии обороны".
 
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