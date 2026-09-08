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Россия и Саудовская Аравия договорились о координации в ОПЕК+
Россия и Саудовская Аравия договорились о координации в ОПЕК+ - 08.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Саудовская Аравия договорились о координации в ОПЕК+
Россия и Саудовская Аравия подтвердили настрой на плотную координацию в рамках ОПЕК+ с целью обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T13:48+0300
2026-09-08T13:48+0300
2026-09-08T13:48+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия подтвердили настрой на плотную координацию в рамках ОПЕК+ с целью обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с саудовским коллегой Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом."В контексте экономического взаимодействия подтвердили настрой на продолжение плотной координации в рамках ОПЕК+", — сказал Лавров на совместной пресс-конференции.Министр также отметил, что стороны удовлетворены динамикой двусторонней торговли: по итогам 2025 года товарооборот вырос почти на 40%. "У нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы сделать все для поддержания этого темпа", — подчеркнул он. Особую роль в сохранении динамики играет совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Переговоры прошли в год столетия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое исполнилось в феврале. Стороны подтвердили намерение укреплять многоплановое партнерство, охватывающее как энергетическую сферу, так и торгово-экономическое взаимодействие. По итогам встречи достигнуты договоренности о продолжении регулярных контактов на различных уровнях для реализации совместных проектов и координации позиций на международных площадках.
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россия, саудовская аравия, сергей лавров, мид рф, опек
РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Сергей Лавров, МИД РФ, ОПЕК
Россия и Саудовская Аравия договорились о координации в ОПЕК+
Лавров: товарооборот между Россией и Саудовской Аравией вырос почти на 40% в 2025 году,
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия подтвердили настрой на плотную координацию в рамках ОПЕК+ с целью обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с саудовским коллегой Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом.
"В контексте экономического взаимодействия подтвердили настрой на продолжение плотной координации в рамках ОПЕК+
", — сказал Лавров
на совместной пресс-конференции.
Министр также отметил, что стороны удовлетворены динамикой двусторонней торговли: по итогам 2025 года товарооборот вырос почти на 40%. "У нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы сделать все для поддержания этого темпа", — подчеркнул он. Особую роль в сохранении динамики играет совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Переговоры прошли в год столетия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое исполнилось в феврале. Стороны подтвердили намерение укреплять многоплановое партнерство, охватывающее как энергетическую сферу, так и торгово-экономическое взаимодействие. По итогам встречи достигнуты договоренности о продолжении регулярных контактов на различных уровнях для реализации совместных проектов и координации позиций на международных площадках.