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Россия и Саудовская Аравия договорились о координации в ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия договорились о координации в ОПЕК+ - 08.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Саудовская Аравия договорились о координации в ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия подтвердили настрой на плотную координацию в рамках ОПЕК+ с целью обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T13:48+0300

2026-09-08T13:48+0300

2026-09-08T13:48+0300

россия

саудовская аравия

сергей лавров

мид рф

опек

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия подтвердили настрой на плотную координацию в рамках ОПЕК+ с целью обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с саудовским коллегой Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом."В контексте экономического взаимодействия подтвердили настрой на продолжение плотной координации в рамках ОПЕК+", — сказал Лавров на совместной пресс-конференции.Министр также отметил, что стороны удовлетворены динамикой двусторонней торговли: по итогам 2025 года товарооборот вырос почти на 40%. "У нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы сделать все для поддержания этого темпа", — подчеркнул он. Особую роль в сохранении динамики играет совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Переговоры прошли в год столетия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое исполнилось в феврале. Стороны подтвердили намерение укреплять многоплановое партнерство, охватывающее как энергетическую сферу, так и торгово-экономическое взаимодействие. По итогам встречи достигнуты договоренности о продолжении регулярных контактов на различных уровнях для реализации совместных проектов и координации позиций на международных площадках.

саудовская аравия

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россия, саудовская аравия, сергей лавров, мид рф, опек