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Лавров назвал ситуацию с судном "Профессор Молчанов" позором для Норвегии

Лавров назвал ситуацию с судном "Профессор Молчанов" позором для Норвегии - 08.09.2026, ПРАЙМ

Лавров назвал ситуацию с судном "Профессор Молчанов" позором для Норвегии

Ситуация с арестом российского судна "Профессор Молчанов" является позором для Норвегии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T20:31+0300

2026-09-08T20:31+0300

2026-09-08T20:31+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Ситуация с арестом российского судна "Профессор Молчанов" является позором для Норвегии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол РФ в Осло Николай Корчунов ранее заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту судна. Во вторник в офисе губернатора Шпицбергена сообщили, что 69 граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна были возвращены в Россию. "Вся эта история – это, конечно, позор норвежской Фемиды в первую очередь, но и норвежского государства", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале". Он отметил, что украинский "Нафтогаз" заявил сначала в украинских судебных инстанциях, потом в других, что результаты референдума в Крыму никто не должен признавать. "Мол, Крым украинский, и поэтому все, что сделала Россия, незаконно. Они якобы потеряли столько-то средств, оборудования, денег, инвестиций, поэтому, уважаемое мировое сообщество, вы где-нибудь там награбьте, в любых вариантах, что плохо лежит, и передавайте нам компенсацию того, что произошло в результате волеизъявления крымчан в ответ на государственный переворот и на то, что против крымчан бросили вооруженных боевиков, назвав их террористами", - объяснил министр. Он отметил, что норвежские официальные лица и действующие политики понимают, что это позор: "Они с нами общаются, и они не знают, что делать". "Но эти тенденции очень опасные, начиная с попыток захватывать суда "теневого флота"… Я не могу и не имею права вдаваться в детали. Президент России все сказал. Точно так же, как, отвечая на вопрос насчет британских провокаций, он ответил, что это военная тайна", - заключил Лавров. Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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россия, мировая экономика, крым, норвегия, севастополь, сергей лавров, владимир путин, нафтогаз украины, мид рф, мид