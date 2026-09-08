https://1prime.ru/20260908/lavrov-873126591.html
Лавров назвал ситуацию с судном "Профессор Молчанов" позором для Норвегии
Лавров назвал ситуацию с судном "Профессор Молчанов" позором для Норвегии - 08.09.2026, ПРАЙМ
Лавров назвал ситуацию с судном "Профессор Молчанов" позором для Норвегии
Ситуация с арестом российского судна "Профессор Молчанов" является позором для Норвегии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T20:31+0300
2026-09-08T20:31+0300
2026-09-08T20:31+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Ситуация с арестом российского судна "Профессор Молчанов" является позором для Норвегии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол РФ в Осло Николай Корчунов ранее заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту судна. Во вторник в офисе губернатора Шпицбергена сообщили, что 69 граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна были возвращены в Россию.
"Вся эта история – это, конечно, позор норвежской Фемиды в первую очередь, но и норвежского государства", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
Он отметил, что украинский "Нафтогаз" заявил сначала в украинских судебных инстанциях, потом в других, что результаты референдума в Крыму никто не должен признавать.
"Мол, Крым украинский, и поэтому все, что сделала Россия, незаконно. Они якобы потеряли столько-то средств, оборудования, денег, инвестиций, поэтому, уважаемое мировое сообщество, вы где-нибудь там награбьте, в любых вариантах, что плохо лежит, и передавайте нам компенсацию того, что произошло в результате волеизъявления крымчан в ответ на государственный переворот и на то, что против крымчан бросили вооруженных боевиков, назвав их террористами", - объяснил министр.
Он отметил, что норвежские официальные лица и действующие политики понимают, что это позор: "Они с нами общаются, и они не знают, что делать".
"Но эти тенденции очень опасные, начиная с попыток захватывать суда "теневого флота"… Я не могу и не имею права вдаваться в детали. Президент России все сказал. Точно так же, как, отвечая на вопрос насчет британских провокаций, он ответил, что это военная тайна", - заключил Лавров.
Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
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россия, мировая экономика, крым, норвегия, севастополь, сергей лавров, владимир путин, нафтогаз украины, мид рф, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, КРЫМ, НОРВЕГИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, Сергей Лавров, Владимир Путин, Нафтогаз Украины, МИД РФ, МИД
Лавров назвал ситуацию с судном "Профессор Молчанов" позором для Норвегии
Глава МИД Лавров назвал ситуацию с арестом судна "Профессор Молчанов" позором для Норвегии
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Ситуация с арестом российского судна "Профессор Молчанов" является позором для Норвегии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол РФ в Осло Николай Корчунов ранее заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту судна. Во вторник в офисе губернатора Шпицбергена сообщили, что 69 граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна были возвращены в Россию.
"Вся эта история – это, конечно, позор норвежской Фемиды в первую очередь, но и норвежского государства", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
Он отметил, что украинский "Нафтогаз" заявил сначала в украинских судебных инстанциях, потом в других, что результаты референдума в Крыму никто не должен признавать.
"Мол, Крым украинский, и поэтому все, что сделала Россия, незаконно. Они якобы потеряли столько-то средств, оборудования, денег, инвестиций, поэтому, уважаемое мировое сообщество, вы где-нибудь там награбьте, в любых вариантах, что плохо лежит, и передавайте нам компенсацию того, что произошло в результате волеизъявления крымчан в ответ на государственный переворот и на то, что против крымчан бросили вооруженных боевиков, назвав их террористами", - объяснил министр.
Он отметил, что норвежские официальные лица и действующие политики понимают, что это позор: "Они с нами общаются, и они не знают, что делать".
"Но эти тенденции очень опасные, начиная с попыток захватывать суда "теневого флота"… Я не могу и не имею права вдаваться в детали. Президент России все сказал. Точно так же, как, отвечая на вопрос насчет британских провокаций, он ответил, что это военная тайна", - заключил Лавров.
Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.