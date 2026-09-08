https://1prime.ru/20260908/maks-873099657.html

Решение для оформления кредитов через "Макс" разработано в России

Решение для оформления кредитов через "Макс" разработано в России - 08.09.2026, ПРАЙМ

Решение для оформления кредитов через "Макс" разработано в России

IT-компания Smart Engines разработала мини-приложение для национальной платформы "Макс", позволяющее оформлять кредиты с автоматическим распознаванием и... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T10:00+0300

2026-09-08T10:00+0300

2026-09-08T10:00+0300

бизнес

технологии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873099657.jpg?1788850837

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. IT-компания Smart Engines разработала мини-приложение для национальной платформы "Макс", позволяющее оформлять кредиты с автоматическим распознаванием и проверкой документов, сообщили РИА Новости в компании. "Smart Engines открыла банкам возможность строить в "Максе" полноценные мини-приложения для кредитования, страхования и проведения сделок. Функциональность платформы объединяет распознавание удостоверений личности и деловых документов, проверку документов на признаки мошенничества и передачу структурированных данных в корпоративные системы", - сообщили в компании. По словам разработчиков, банковские сценарии в мессенджерах требуют обработки большого количества документов, включая многостраничные формы с разными шаблонами и гибкой структурой. В частности, при ипотечном кредитовании и сделках с недвижимостью используются выписки из ЕГРН, которые в зависимости от объекта, количества собственников и наличия обременений могут, занимать 10 и более страниц. Новое мини-приложение в "Максе" позволит в реальном времени определить тип документа, распознать таблицы, печатный и рукописный текст, подписи и печати, а также проверить документы на признаки цифрового вмешательства, в том числе с использованием технологий генеративного ИИ и фоторедакторов. Отмечается, что внедренная система работает с документами в том виде, в котором они поступают в банк: фотографиями бумажных документов, сканами и ксерокопиями, многостраничными PDF-файлами, выгрузками и скриншотами из личных кабинетов. "Возможности платформы позволяют использовать не только как канал коммуникации с клиентом, но и как точку запуска автоматизированного кредитного конвейера. Решение входит в Единый реестр российского ПО и относится к классу искусственного интеллекта", - закончили там.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии