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Умер первый председатель Центрального Банка РСФСР Георгий Матюхин - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Умер первый председатель Центрального Банка РСФСР Георгий Матюхин
Умер первый председатель Центрального Банка РСФСР Георгий Матюхин - 08.09.2026, ПРАЙМ
Умер первый председатель Центрального Банка РСФСР Георгий Матюхин
Ушел из жизни последний председатель Центрального Банка РСФСР и первый глава ЦБ РФ Георгий Матюхин, сообщает Банк России. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T13:10+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Ушел из жизни последний председатель Центрального Банка РСФСР и первый глава ЦБ РФ Георгий Матюхин, сообщает Банк России. "Ушел из жизни первый Председатель Банка России. Георгий Гаврилович Матюхин возглавил Центральный банк РСФСР (будущий Банк России) 25 декабря 1990 года, в сложную и переломную эпоху. С упразднением Государственного банка СССР в 1991 году он руководил становлением Банка России в новых условиях, возглавляя его до 1992 года", - говорится в сообщении. "Деятельный и ответственный руководитель, глубокие знания и опыт которого были востребованы на важных направлениях работы", - отмечает регулятор. Банк России выражает глубокие соболезнования его родным и близким.
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банки, россия, банк россии, центральные банки
Банки, РОССИЯ, Банк России, центральные банки
13:10 08.09.2026
 
Умер первый председатель Центрального Банка РСФСР Георгий Матюхин

Ушел из жизни последний председатель ЦБ РСФСР и первый глава ЦБ РФ Георгий Матюхин

© РИА Новости . Александр Поляков | Перейти в медиабанкГеоргий Матюхин
Георгий Матюхин - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Александр Поляков
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Ушел из жизни последний председатель Центрального Банка РСФСР и первый глава ЦБ РФ Георгий Матюхин, сообщает Банк России.
"Ушел из жизни первый Председатель Банка России. Георгий Гаврилович Матюхин возглавил Центральный банк РСФСР (будущий Банк России) 25 декабря 1990 года, в сложную и переломную эпоху. С упразднением Государственного банка СССР в 1991 году он руководил становлением Банка России в новых условиях, возглавляя его до 1992 года", - говорится в сообщении.
"Деятельный и ответственный руководитель, глубокие знания и опыт которого были востребованы на важных направлениях работы", - отмечает регулятор.
Банк России выражает глубокие соболезнования его родным и близким.
 
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