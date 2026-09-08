https://1prime.ru/20260908/matyukhin-873109866.html
Умер первый председатель Центрального Банка РСФСР Георгий Матюхин
Умер первый председатель Центрального Банка РСФСР Георгий Матюхин - 08.09.2026, ПРАЙМ
Умер первый председатель Центрального Банка РСФСР Георгий Матюхин
Ушел из жизни последний председатель Центрального Банка РСФСР и первый глава ЦБ РФ Георгий Матюхин, сообщает Банк России. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T13:10+0300
2026-09-08T13:10+0300
2026-09-08T13:10+0300
банки
россия
банк россии
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/08/873109732_0:317:2048:1469_1920x0_80_0_0_e1a62a1e8ed9057ebfd42d7f4bf5066c.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Ушел из жизни последний председатель Центрального Банка РСФСР и первый глава ЦБ РФ Георгий Матюхин, сообщает Банк России. "Ушел из жизни первый Председатель Банка России. Георгий Гаврилович Матюхин возглавил Центральный банк РСФСР (будущий Банк России) 25 декабря 1990 года, в сложную и переломную эпоху. С упразднением Государственного банка СССР в 1991 году он руководил становлением Банка России в новых условиях, возглавляя его до 1992 года", - говорится в сообщении. "Деятельный и ответственный руководитель, глубокие знания и опыт которого были востребованы на важных направлениях работы", - отмечает регулятор. Банк России выражает глубокие соболезнования его родным и близким.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/08/873109732_0:125:2048:1661_1920x0_80_0_0_821c4afbc7f86c93634a3c6b9e08fe12.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, россия, банк россии, центральные банки
Банки, РОССИЯ, Банк России, центральные банки
Умер первый председатель Центрального Банка РСФСР Георгий Матюхин
Ушел из жизни последний председатель ЦБ РСФСР и первый глава ЦБ РФ Георгий Матюхин