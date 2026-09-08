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Умер первый председатель Центрального Банка РСФСР Георгий Матюхин

Умер первый председатель Центрального Банка РСФСР Георгий Матюхин - 08.09.2026, ПРАЙМ

Умер первый председатель Центрального Банка РСФСР Георгий Матюхин

Ушел из жизни последний председатель Центрального Банка РСФСР и первый глава ЦБ РФ Георгий Матюхин, сообщает Банк России. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T13:10+0300

2026-09-08T13:10+0300

2026-09-08T13:10+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Ушел из жизни последний председатель Центрального Банка РСФСР и первый глава ЦБ РФ Георгий Матюхин, сообщает Банк России. "Ушел из жизни первый Председатель Банка России. Георгий Гаврилович Матюхин возглавил Центральный банк РСФСР (будущий Банк России) 25 декабря 1990 года, в сложную и переломную эпоху. С упразднением Государственного банка СССР в 1991 году он руководил становлением Банка России в новых условиях, возглавляя его до 1992 года", - говорится в сообщении. "Деятельный и ответственный руководитель, глубокие знания и опыт которого были востребованы на важных направлениях работы", - отмечает регулятор. Банк России выражает глубокие соболезнования его родным и близким.

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