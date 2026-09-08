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Биржевая цена на медь обновила исторический максимум
Биржевая цена на медь обновила исторический максимум - 08.09.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена на медь обновила исторический максимум
Биржевая стоимость меди во вторник растет почти на 3%, показатель достиг нового исторического максимума и превысил отметку в 6,87 доллара за фунт, следует из... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T16:50+0300
2026-09-08T16:50+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Биржевая стоимость меди во вторник растет почти на 3%, показатель достиг нового исторического максимума и превысил отметку в 6,87 доллара за фунт, следует из данных торгов. По состоянию на 16.22 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 2,72% - до 6,864 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Минутами ранее стоимость металла достигала 6,873 доллара, что является новым историческим максимумом.
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рынок, торги, comex
Экономика, Рынок, Торги, Comex
Биржевая цена на медь обновила исторический максимум
Биржевая цена на медь обновила исторический максимум, превысив $6,87 доллара за фунт
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Биржевая стоимость меди во вторник растет почти на 3%, показатель достиг нового исторического максимума и превысил отметку в 6,87 доллара за фунт, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.22 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 2,72% - до 6,864 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Минутами ранее стоимость металла достигала 6,873 доллара, что является новым историческим максимумом.