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Минэк считает необходимым сделать безвиз между РФ и Китаем бессрочным

Минэк считает необходимым сделать безвиз между РФ и Китаем бессрочным - 08.09.2026, ПРАЙМ

Минэк считает необходимым сделать безвиз между РФ и Китаем бессрочным

Постоянный безвизовый режим между Россией и Китаем - это важная и необходимая инициатива, сообщил РИА Новости в рамках Восточного экономического форума директор | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T11:30+0300

2026-09-08T11:30+0300

2026-09-08T11:30+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Постоянный безвизовый режим между Россией и Китаем - это важная и необходимая инициатива, сообщил РИА Новости в рамках Восточного экономического форума директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ШОС, что Москва готова к совместной работе по переводу безвизового режима между Россией и Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это возможным и полезным. "Это очень важная и необходимая инициатива", - ответил Кондратьев на вопрос о перспективах введения бессрочного безвизового режима с КНР. Он отметил, что при принятии такого решения обеими сторонами, оно должно быть закреплено в межправсоглашении, так как сейчас безвизовый режим продлевается отдельными указами. "Поэтому я уверен, что наши коллеги из МИД России уже над этим работают. Эффект будет положительный", - подытожил Кондратьев. Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ о продлении права безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Китай также продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 сентября в 10.00 мск.

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россия, китай, москва, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос, мид рф