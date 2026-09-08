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Минэк считает необходимым сделать безвиз между РФ и Китаем бессрочным
Минэк считает необходимым сделать безвиз между РФ и Китаем бессрочным - 08.09.2026, ПРАЙМ
Минэк считает необходимым сделать безвиз между РФ и Китаем бессрочным
Постоянный безвизовый режим между Россией и Китаем - это важная и необходимая инициатива, сообщил РИА Новости в рамках Восточного экономического форума директор | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T11:30+0300
2026-09-08T11:30+0300
2026-09-08T11:30+0300
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владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Постоянный безвизовый режим между Россией и Китаем - это важная и необходимая инициатива, сообщил РИА Новости в рамках Восточного экономического форума директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ШОС, что Москва готова к совместной работе по переводу безвизового режима между Россией и Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это возможным и полезным. "Это очень важная и необходимая инициатива", - ответил Кондратьев на вопрос о перспективах введения бессрочного безвизового режима с КНР. Он отметил, что при принятии такого решения обеими сторонами, оно должно быть закреплено в межправсоглашении, так как сейчас безвизовый режим продлевается отдельными указами. "Поэтому я уверен, что наши коллеги из МИД России уже над этим работают. Эффект будет положительный", - подытожил Кондратьев. Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ о продлении права безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Китай также продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 сентября в 10.00 мск.
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россия, китай, москва, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос, мид рф
РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, МИД РФ
Минэк считает необходимым сделать безвиз между РФ и Китаем бессрочным
МЭР: безвизовый режим между Россией и Китаем — важная и необходимая инициатива
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Постоянный безвизовый режим между Россией и Китаем - это важная и необходимая инициатива, сообщил РИА Новости в рамках Восточного экономического форума директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
Президент РФ Владимир Путин
заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином
на полях ШОС
, что Москва
готова к совместной работе по переводу безвизового режима между Россией и Китаем на постоянную основу, если Пекин
сочтет это возможным и полезным.
"Это очень важная и необходимая инициатива", - ответил Кондратьев на вопрос о перспективах введения бессрочного безвизового режима с КНР.
Он отметил, что при принятии такого решения обеими сторонами, оно должно быть закреплено в межправсоглашении, так как сейчас безвизовый режим продлевается отдельными указами.
"Поэтому я уверен, что наши коллеги из МИД России
уже над этим работают. Эффект будет положительный", - подытожил Кондратьев.
Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ о продлении права безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Китай также продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 сентября в 10.00 мск.