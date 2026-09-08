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Более 700 россиян обратились в МФЦ и установили самозапрет на азартные игры

Более 700 россиян обратились в МФЦ и установили самозапрет на азартные игры - 08.09.2026, ПРАЙМ

Более 700 россиян обратились в МФЦ и установили самозапрет на азартные игры

Более 700 россиян уже обратились в многофункциональные центры (МФЦ) и установили самозапрет на участие в азартных играх, рассказали РИА Новости в... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T00:18+0300

2026-09-08T00:18+0300

2026-09-08T00:18+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Более 700 россиян уже обратились в многофункциональные центры (МФЦ) и установили самозапрет на участие в азартных играх, рассказали РИА Новости в Минэкономразвития. В министерстве напомнили, что с 1 сентября вступил в силу федеральный закон, которым вводится механизм добровольного самозапрета граждан на участие в азартных играх. Он позволяет россиянам ограничить себя от участия в игре в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах. Подать заявление о включении в специальный перечень лиц можно двумя способами: лично в любом МФЦ при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, либо в электронной форме через портал "Госуслуги" с использованием простой или усиленной электронной подписи. "Самозапрет на азартные игры: 717 заявлений принято по состоянию на 6 сентября 2026 включительно", - сказали в Минэкономразвития, добавив, что речь идет о заявлениях, поданных через МФЦ. Минимальный срок действия самозапрета - 12 месяцев. И отменить его досрочно по собственному желанию невозможно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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