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Более 700 россиян обратились в МФЦ и установили самозапрет на азартные игры - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Более 700 россиян обратились в МФЦ и установили самозапрет на азартные игры
Более 700 россиян обратились в МФЦ и установили самозапрет на азартные игры - 08.09.2026, ПРАЙМ
Более 700 россиян обратились в МФЦ и установили самозапрет на азартные игры
Более 700 россиян уже обратились в многофункциональные центры (МФЦ) и установили самозапрет на участие в азартных играх, рассказали РИА Новости в... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T00:18+0300
2026-09-08T00:18+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Более 700 россиян уже обратились в многофункциональные центры (МФЦ) и установили самозапрет на участие в азартных играх, рассказали РИА Новости в Минэкономразвития. В министерстве напомнили, что с 1 сентября вступил в силу федеральный закон, которым вводится механизм добровольного самозапрета граждан на участие в азартных играх. Он позволяет россиянам ограничить себя от участия в игре в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах. Подать заявление о включении в специальный перечень лиц можно двумя способами: лично в любом МФЦ при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, либо в электронной форме через портал "Госуслуги" с использованием простой или усиленной электронной подписи. "Самозапрет на азартные игры: 717 заявлений принято по состоянию на 6 сентября 2026 включительно", - сказали в Минэкономразвития, добавив, что речь идет о заявлениях, поданных через МФЦ. Минимальный срок действия самозапрета - 12 месяцев. И отменить его досрочно по собственному желанию невозможно.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
00:18 08.09.2026
 
Более 700 россиян обратились в МФЦ и установили самозапрет на азартные игры

Более 700 россиян обратились в МФЦ и установили самозапрет на участие в азартных играх

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Более 700 россиян уже обратились в многофункциональные центры (МФЦ) и установили самозапрет на участие в азартных играх, рассказали РИА Новости в Минэкономразвития.
В министерстве напомнили, что с 1 сентября вступил в силу федеральный закон, которым вводится механизм добровольного самозапрета граждан на участие в азартных играх. Он позволяет россиянам ограничить себя от участия в игре в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах.
Подать заявление о включении в специальный перечень лиц можно двумя способами: лично в любом МФЦ при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, либо в электронной форме через портал "Госуслуги" с использованием простой или усиленной электронной подписи.
"Самозапрет на азартные игры: 717 заявлений принято по состоянию на 6 сентября 2026 включительно", - сказали в Минэкономразвития, добавив, что речь идет о заявлениях, поданных через МФЦ.
Минимальный срок действия самозапрета - 12 месяцев. И отменить его досрочно по собственному желанию невозможно.
 
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