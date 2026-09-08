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Выручка группы МГКЛ в январе-августе выросла в 2,4 раза

Выручка группы МГКЛ в январе-августе выросла в 2,4 раза - 08.09.2026, ПРАЙМ

Выручка группы МГКЛ в январе-августе выросла в 2,4 раза

Выручка группы МГКЛ за январь-август, согласно предварительным операционным результатам, увеличилась в 2,4 раза в годовом выражении, до 34,3 миллиарда рублей,... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T10:22+0300

2026-09-08T10:22+0300

2026-09-08T10:22+0300

бизнес

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Выручка группы МГКЛ за январь-август, согласно предварительным операционным результатам, увеличилась в 2,4 раза в годовом выражении, до 34,3 миллиарда рублей, сообщила компания. "По итогам января-августа текущего года выручка группы увеличилась в 2,4 раза по отношению к аналогичному периоду 2025 года, прогнозный показатель выручки за январь-август 2026 года может составить 34,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается также, что количество розничных клиентов группы выросло на 6% до 165,3 тысячи человек. При этом доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, составила 2,2% (в январе-августе прошлого года этот показатель был на уровне 10%). "Несмотря на сложные внешние факторы, мы сохраняем стабильные темпы роста ключевых операционных показателей", - прокомментировал генеральный директор ПАО "МГКЛ" Алексей Лазутин, чьи слова приводятся в сообщении. Также компания прорабатывает все доступные инструменты для снижения волатильности котировок ценных бумаг, включая расширение байбека акций и обратный выкуп собственных облигаций, добавил он. МГКЛ - группа компаний с диверсифицированным бизнесом, работающая на вторичном рынке высоколиквидных товаров. Акции материнской компании группы - ПАО "МГКЛ" - с декабря 2023 года обращаются на Московской бирже. В результате первичного публичного размещения акций (IPO) капитализация компании составила 3,17 миллиарда рублей. ПАО "МГКЛ" управляет несколькими направлениями деятельности дочерних организаций: оказывает услуги ресейла в рамках розничной сети в Московском регионе и через крупные платформы в России, проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки и производителям ювелирных изделий, выдает займы под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес