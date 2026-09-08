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Минфин на аукционах 9 сентября предложит ОФЗ двух выпусков
Минфин на аукционах 9 сентября предложит ОФЗ двух выпусков - 08.09.2026, ПРАЙМ
Минфин на аукционах 9 сентября предложит ОФЗ двух выпусков
Минфин России в среду, 9 сентября, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T16:12+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 9 сентября, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26218 с погашением в сентябре 2031 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
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рынок, финансы, россия, минфин рф, минфин
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ, Минфин
Минфин на аукционах 9 сентября предложит ОФЗ двух выпусков
Минфин на аукционах 9 сентября предложит ОФЗ серий 26218 и 26230
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 9 сентября, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26218 с погашением в сентябре 2031 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).