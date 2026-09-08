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Минсельхоз рассказал о ходе уборки овощей открытого грунта - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Минсельхоз рассказал о ходе уборки овощей открытого грунта
Минсельхоз рассказал о ходе уборки овощей открытого грунта - 08.09.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз рассказал о ходе уборки овощей открытого грунта
Несмотря на плохую погоду в начале кампании, уборка овощей открытого грунта идет на уровне прошлого года, собрано 1,6 миллиона тонн продукции, снижается... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T10:59+0300
2026-09-08T10:59+0300
сельское хозяйство
бизнес
минсельхоз
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Несмотря на плохую погоду в начале кампании, уборка овощей открытого грунта идет на уровне прошлого года, собрано 1,6 миллиона тонн продукции, снижается стоимость картофеля и томатов у производителей, сообщил Минсельхоз России. "В настоящее время уборка картофеля и овощей ведется практически во всех регионах. Несмотря на непростые погодные условия на старте уборочной кампании, по состоянию на 7 сентября собрано порядка 1,6 миллиона тонн продукции открытого грунта, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении Минсельхоза. В ведомстве напомнили, что по итогам 2025 года в России был получен высокий урожай картофеля и других овощей - 8,5 миллиона тонн и 7,6 миллиона тонн соответственно. В результате Россия вплотную приблизилась к целевым показателям Доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности овощами и вышла на пороговое значение по картофелю. Кроме того, в Минсельхозе отметили, что с началом массовой уборки оптовые и розничные цены на картофель и другие овощи традиционно снижаются. "Так, средняя стоимость картофеля у производителей за последний месяц снизилась на 12,3% и по состоянию на 2 сентября составляла 26,3 рубля за килограмм. Томаты в опте за этот же период подешевели на 10%", - уточнили там. Ведомство ожидает более заметного снижения цен на овощи с увеличением поставок отечественной продукции на рынок.
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сельское хозяйство, бизнес, минсельхоз
Сельское хозяйство, Бизнес, Минсельхоз
10:59 08.09.2026
 
Минсельхоз рассказал о ходе уборки овощей открытого грунта

Минсельхоз: уборка овощей открытого грунта идет на уровне прошлого года

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Несмотря на плохую погоду в начале кампании, уборка овощей открытого грунта идет на уровне прошлого года, собрано 1,6 миллиона тонн продукции, снижается стоимость картофеля и томатов у производителей, сообщил Минсельхоз России.
"В настоящее время уборка картофеля и овощей ведется практически во всех регионах. Несмотря на непростые погодные условия на старте уборочной кампании, по состоянию на 7 сентября собрано порядка 1,6 миллиона тонн продукции открытого грунта, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении Минсельхоза.
В ведомстве напомнили, что по итогам 2025 года в России был получен высокий урожай картофеля и других овощей - 8,5 миллиона тонн и 7,6 миллиона тонн соответственно.
В результате Россия вплотную приблизилась к целевым показателям Доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности овощами и вышла на пороговое значение по картофелю.
Кроме того, в Минсельхозе отметили, что с началом массовой уборки оптовые и розничные цены на картофель и другие овощи традиционно снижаются.
"Так, средняя стоимость картофеля у производителей за последний месяц снизилась на 12,3% и по состоянию на 2 сентября составляла 26,3 рубля за килограмм. Томаты в опте за этот же период подешевели на 10%", - уточнили там.
Ведомство ожидает более заметного снижения цен на овощи с увеличением поставок отечественной продукции на рынок.
 
Сельское хозяйствоБизнесМинсельхоз
 
 
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