https://1prime.ru/20260908/mintrans-873100799.html
Грузоперевозки морскими судами между Россией и Китаем выросли на 19,2%
Грузоперевозки морскими судами между Россией и Китаем выросли на 19,2% - 08.09.2026, ПРАЙМ
Грузоперевозки морскими судами между Россией и Китаем выросли на 19,2%
Объем грузоперевозок морскими судами между Россией и Китаем по итогам первого полугодия текущего года вырос на 19,2% в годовом выражении, до 109,5 миллиона... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T10:20+0300
2026-09-08T10:20+0300
2026-09-08T10:20+0300
бизнес
россия
китай
хабаровск
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/08/873100716_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_67560ee606a0be4c557c5a9b084eb25c.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Объем грузоперевозок морскими судами между Россией и Китаем по итогам первого полугодия текущего года вырос на 19,2% в годовом выражении, до 109,5 миллиона тонн, сообщает Минтранс РФ. Соответствующие промежуточные итоги подведены в рамках 30-го пленарного заседания Российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта на площадке Второго Российско-китайского форума в Хабаровске. "Объем перевозок грузов морскими судами между портами двух стран в 2025 году вырос на 4,3% и составил 196,75 миллиона тонн. За первое полугодие 2026 года перевезено 109,5 миллиона тонн, что на 19,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении министерства. Уточняется, что стороны также отметили высокий уровень взаимодействия при проведении процедур государственного портового контроля.
китай
хабаровск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/08/873100716_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_b3b96500e9cc68f970b0ab73daec603c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, хабаровск
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Хабаровск
Грузоперевозки морскими судами между Россией и Китаем выросли на 19,2%
Минтранс: объем грузоперевозок между Россией и Китаем в 2026 году вырос на 19,2%
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Объем грузоперевозок морскими судами между Россией и Китаем по итогам первого полугодия текущего года вырос на 19,2% в годовом выражении, до 109,5 миллиона тонн, сообщает Минтранс РФ.
Соответствующие промежуточные итоги подведены в рамках 30-го пленарного заседания Российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта на площадке Второго Российско-китайского форума в Хабаровске
.
"Объем перевозок грузов морскими судами между портами двух стран в 2025 году вырос на 4,3% и составил 196,75 миллиона тонн. За первое полугодие 2026 года перевезено 109,5 миллиона тонн, что на 19,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что стороны также отметили высокий уровень взаимодействия при проведении процедур государственного портового контроля.