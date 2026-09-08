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Грузоперевозки морскими судами между Россией и Китаем выросли на 19,2%

Грузоперевозки морскими судами между Россией и Китаем выросли на 19,2% - 08.09.2026, ПРАЙМ

Грузоперевозки морскими судами между Россией и Китаем выросли на 19,2%

Объем грузоперевозок морскими судами между Россией и Китаем по итогам первого полугодия текущего года вырос на 19,2% в годовом выражении, до 109,5 миллиона... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T10:20+0300

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бизнес

россия

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хабаровск

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Объем грузоперевозок морскими судами между Россией и Китаем по итогам первого полугодия текущего года вырос на 19,2% в годовом выражении, до 109,5 миллиона тонн, сообщает Минтранс РФ. Соответствующие промежуточные итоги подведены в рамках 30-го пленарного заседания Российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта на площадке Второго Российско-китайского форума в Хабаровске. "Объем перевозок грузов морскими судами между портами двух стран в 2025 году вырос на 4,3% и составил 196,75 миллиона тонн. За первое полугодие 2026 года перевезено 109,5 миллиона тонн, что на 19,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении министерства. Уточняется, что стороны также отметили высокий уровень взаимодействия при проведении процедур государственного портового контроля.

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бизнес, россия, китай, хабаровск