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Грузоперевозки морскими судами между Россией и Китаем выросли на 19,2% - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Грузоперевозки морскими судами между Россией и Китаем выросли на 19,2%
Грузоперевозки морскими судами между Россией и Китаем выросли на 19,2% - 08.09.2026, ПРАЙМ
Грузоперевозки морскими судами между Россией и Китаем выросли на 19,2%
Объем грузоперевозок морскими судами между Россией и Китаем по итогам первого полугодия текущего года вырос на 19,2% в годовом выражении, до 109,5 миллиона... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T10:20+0300
2026-09-08T10:20+0300
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россия
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Объем грузоперевозок морскими судами между Россией и Китаем по итогам первого полугодия текущего года вырос на 19,2% в годовом выражении, до 109,5 миллиона тонн, сообщает Минтранс РФ. Соответствующие промежуточные итоги подведены в рамках 30-го пленарного заседания Российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта на площадке Второго Российско-китайского форума в Хабаровске. "Объем перевозок грузов морскими судами между портами двух стран в 2025 году вырос на 4,3% и составил 196,75 миллиона тонн. За первое полугодие 2026 года перевезено 109,5 миллиона тонн, что на 19,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении министерства. Уточняется, что стороны также отметили высокий уровень взаимодействия при проведении процедур государственного портового контроля.
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бизнес, россия, китай, хабаровск
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Хабаровск
10:20 08.09.2026
 
Грузоперевозки морскими судами между Россией и Китаем выросли на 19,2%

Минтранс: объем грузоперевозок между Россией и Китаем в 2026 году вырос на 19,2%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВиды Владивостока
Виды Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Объем грузоперевозок морскими судами между Россией и Китаем по итогам первого полугодия текущего года вырос на 19,2% в годовом выражении, до 109,5 миллиона тонн, сообщает Минтранс РФ.
Соответствующие промежуточные итоги подведены в рамках 30-го пленарного заседания Российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта на площадке Второго Российско-китайского форума в Хабаровске.
"Объем перевозок грузов морскими судами между портами двух стран в 2025 году вырос на 4,3% и составил 196,75 миллиона тонн. За первое полугодие 2026 года перевезено 109,5 миллиона тонн, что на 19,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что стороны также отметили высокий уровень взаимодействия при проведении процедур государственного портового контроля.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙХабаровск
 
 
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