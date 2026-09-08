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Пассажиропоток авиакомпаний России в Китай вырос в январе-июле в 1,5 раза - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Пассажиропоток авиакомпаний России в Китай вырос в январе-июле в 1,5 раза
Пассажиропоток авиакомпаний России в Китай вырос в январе-июле в 1,5 раза - 08.09.2026, ПРАЙМ
Пассажиропоток авиакомпаний России в Китай вырос в январе-июле в 1,5 раза
Российские авиакомпании в январе-июле перевезли на рейсах в сообщении с Китаем более 1,3 миллиона человек, в полтора раза больше, чем за аналогичный период... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T10:43+0300
2026-09-08T10:43+0300
бизнес
россия
китай
хабаровский край
оренбургская область
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в январе-июле перевезли на рейсах в сообщении с Китаем более 1,3 миллиона человек, в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Минтранс РФ. "За семь месяцев 2026 года российские авиакомпании перевезли более 1,3 миллиона пассажиров, что на 50% больше показателя прошлого года", - говорится в сообщении Минтранса по итогам 30-го пленарного заседания российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта. Заседание прошло в рамках подготовки регулярных встреч глав правительств России и Китая. В нем приняли участие заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев, заместитель министра транспорта Китая Ли Ян, а также губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и вице-губернатор Оренбургской области Антон Ефимов.
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бизнес, россия, китай, хабаровский край, оренбургская область
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Хабаровский край, Оренбургская область
10:43 08.09.2026
 
Пассажиропоток авиакомпаний России в Китай вырос в январе-июле в 1,5 раза

Минтранс: пассажиропоток между Россией и Китаем за семь месяцев вырос в полтора раза

© fotolia.com / believeinme33%Флаг Китая
%Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© fotolia.com / believeinme33
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в январе-июле перевезли на рейсах в сообщении с Китаем более 1,3 миллиона человек, в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Минтранс РФ.
"За семь месяцев 2026 года российские авиакомпании перевезли более 1,3 миллиона пассажиров, что на 50% больше показателя прошлого года", - говорится в сообщении Минтранса по итогам 30-го пленарного заседания российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта.
Заседание прошло в рамках подготовки регулярных встреч глав правительств России и Китая. В нем приняли участие заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев, заместитель министра транспорта Китая Ли Ян, а также губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и вице-губернатор Оренбургской области Антон Ефимов.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙХабаровский крайОренбургская область
 
 
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