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Минтранс рассказал о росте объема грузоперевозок между Россией и Китаем

Минтранс рассказал о росте объема грузоперевозок между Россией и Китаем - 08.09.2026, ПРАЙМ

Минтранс рассказал о росте объема грузоперевозок между Россией и Китаем

Объем грузоперевозок автомобильным транспортом между Россией и Китаем за пять месяцев 2026 года вырос на 35%, сообщил Минтранс РФ. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T18:16+0300

2026-09-08T18:16+0300

2026-09-08T18:16+0300

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хабаровск

кнр

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Объем грузоперевозок автомобильным транспортом между Россией и Китаем за пять месяцев 2026 года вырос на 35%, сообщил Минтранс РФ. В Хабаровске в рамках II Российско-Китайского форума состоялось 30-е пленарное заседание российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая. Российскую делегацию возглавил статс-секретарь - замглавы Минтранса России Дмитрий Зверев. "Объем перевозок грузов автомобильным транспортом за 5 месяцев 2026 года увеличился на 35%", - говорится в сообщении. Кроме того, за первую половину 2026 года между странами автомобильным транспортом было перевезено более 1,2 миллиона пассажиров. За весь 2025 год пассажирские перевозки составили более 2,8 миллиона человек. Представители РФ и КНР договорились о дополнительном обмене разрешениями на осуществление автомобильных перевозок на 2026 год в объеме по 65 000 разрешений для каждой из сторон, а также предварительном обмене на 2027 год по 138 850 разрешений. Также стороны разработают проект соглашения о взаимном признании национальных документов, разрешающих перевозки под таможенным контролем, уточнили в Минтрансе.

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бизнес, россия, китай, хабаровск, кнр