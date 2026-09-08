Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс рассказал о росте объема грузоперевозок между Россией и Китаем - 08.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260908/mintrans-873122293.html
Минтранс рассказал о росте объема грузоперевозок между Россией и Китаем
Минтранс рассказал о росте объема грузоперевозок между Россией и Китаем - 08.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс рассказал о росте объема грузоперевозок между Россией и Китаем
Объем грузоперевозок автомобильным транспортом между Россией и Китаем за пять месяцев 2026 года вырос на 35%, сообщил Минтранс РФ. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T18:16+0300
2026-09-08T18:16+0300
бизнес
россия
китай
хабаровск
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873122293.jpg?1788880572
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Объем грузоперевозок автомобильным транспортом между Россией и Китаем за пять месяцев 2026 года вырос на 35%, сообщил Минтранс РФ. В Хабаровске в рамках II Российско-Китайского форума состоялось 30-е пленарное заседание российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая. Российскую делегацию возглавил статс-секретарь - замглавы Минтранса России Дмитрий Зверев. "Объем перевозок грузов автомобильным транспортом за 5 месяцев 2026 года увеличился на 35%", - говорится в сообщении. Кроме того, за первую половину 2026 года между странами автомобильным транспортом было перевезено более 1,2 миллиона пассажиров. За весь 2025 год пассажирские перевозки составили более 2,8 миллиона человек. Представители РФ и КНР договорились о дополнительном обмене разрешениями на осуществление автомобильных перевозок на 2026 год в объеме по 65 000 разрешений для каждой из сторон, а также предварительном обмене на 2027 год по 138 850 разрешений. Также стороны разработают проект соглашения о взаимном признании национальных документов, разрешающих перевозки под таможенным контролем, уточнили в Минтрансе.
китай
хабаровск
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, хабаровск, кнр
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Хабаровск, КНР
18:16 08.09.2026
 
Минтранс рассказал о росте объема грузоперевозок между Россией и Китаем

Минтранс: объем грузоперевозок между Россией и Китаем за пять месяцев вырос на 35%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Объем грузоперевозок автомобильным транспортом между Россией и Китаем за пять месяцев 2026 года вырос на 35%, сообщил Минтранс РФ.
В Хабаровске в рамках II Российско-Китайского форума состоялось 30-е пленарное заседание российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая. Российскую делегацию возглавил статс-секретарь - замглавы Минтранса России Дмитрий Зверев.
"Объем перевозок грузов автомобильным транспортом за 5 месяцев 2026 года увеличился на 35%", - говорится в сообщении.
Кроме того, за первую половину 2026 года между странами автомобильным транспортом было перевезено более 1,2 миллиона пассажиров. За весь 2025 год пассажирские перевозки составили более 2,8 миллиона человек.
Представители РФ и КНР договорились о дополнительном обмене разрешениями на осуществление автомобильных перевозок на 2026 год в объеме по 65 000 разрешений для каждой из сторон, а также предварительном обмене на 2027 год по 138 850 разрешений.
Также стороны разработают проект соглашения о взаимном признании национальных документов, разрешающих перевозки под таможенным контролем, уточнили в Минтрансе.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙХабаровскКНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала