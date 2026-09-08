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"Гранд Сервис Экспресс" запускает ежедневный поезд из Москвы в Минводы - 08.09.2026, ПРАЙМ
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"Гранд Сервис Экспресс" запускает ежедневный поезд из Москвы в Минводы
"Гранд Сервис Экспресс" запускает ежедневный поезд из Москвы в Минводы - 08.09.2026, ПРАЙМ
"Гранд Сервис Экспресс" запускает ежедневный поезд из Москвы в Минводы
Железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" с 1 октября запускает новый ежедневный поезд между Москвой и Минеральными Водами, продажа билетов уже открыта,... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T15:56+0300
2026-09-08T15:56+0300
бизнес
россия
москва
минеральные воды
рязань
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" с 1 октября запускает новый ежедневный поезд между Москвой и Минеральными Водами, продажа билетов уже открыта, сообщает компания. "С 1 октября "Гранд Сервис Экспресс" запускает ежедневный поезд №170/169 Москва – Минеральные Воды. Новый маршрут станет одним из самых быстрых способов добраться поездом из столицы на Кавказские Минеральные Воды. ... Продажа билетов уже открыта", - говорится в сообщении перевозчика. Уточняется, что из Москвы поезд №170 будет отправляться с Казанского вокзала в 14:30 и прибывать в Минеральные Воды на следующий день в 13:35. В пути – всего 23 часа 5 минут. Обратно поезд №169 отправляется из Минеральных Вод в 19:20 и прибывает в Москву на следующий день в 20:40. Это расписание будет действовать до конца ноября, затем возможны изменения. Как отметили в компании, по пути поезд проследует через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Лиски, Россошь, Ростов-на-Дону, Тихорецкую, Кавказскую, Армавир и Невинномысск. "Поезд будет одноэтажным. В составе – современные вагоны "Таврия": купейные классов 2К и 2Э, СВ класса 1Э, специализированный вагон с местами для маломобильных пассажиров и сопровождающих, а также вагон-ресторан. В вагонах есть кондиционеры, экологически чистые туалетные комплексы, розетки для зарядки устройств, а в части вагонов – душ. Доступна и информационно-развлекательная система "Таврия.Медиатрейн"", - заключили в ГСЭ.
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192
40
192
40
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бизнес, россия, москва, минеральные воды, рязань, гранд сервис экспресс
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Минеральные Воды, Рязань, Гранд сервис экспресс
15:56 08.09.2026
 
"Гранд Сервис Экспресс" запускает ежедневный поезд из Москвы в Минводы

"Гранд Сервис Экспресс" запускает ежедневный поезд между Москвой и Минеральными Водами

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" с 1 октября запускает новый ежедневный поезд между Москвой и Минеральными Водами, продажа билетов уже открыта, сообщает компания.
"С 1 октября "Гранд Сервис Экспресс" запускает ежедневный поезд №170/169 Москва – Минеральные Воды. Новый маршрут станет одним из самых быстрых способов добраться поездом из столицы на Кавказские Минеральные Воды. ... Продажа билетов уже открыта", - говорится в сообщении перевозчика.
Уточняется, что из Москвы поезд №170 будет отправляться с Казанского вокзала в 14:30 и прибывать в Минеральные Воды на следующий день в 13:35. В пути – всего 23 часа 5 минут. Обратно поезд №169 отправляется из Минеральных Вод в 19:20 и прибывает в Москву на следующий день в 20:40. Это расписание будет действовать до конца ноября, затем возможны изменения.
Как отметили в компании, по пути поезд проследует через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Лиски, Россошь, Ростов-на-Дону, Тихорецкую, Кавказскую, Армавир и Невинномысск.
"Поезд будет одноэтажным. В составе – современные вагоны "Таврия": купейные классов 2К и 2Э, СВ класса 1Э, специализированный вагон с местами для маломобильных пассажиров и сопровождающих, а также вагон-ресторан. В вагонах есть кондиционеры, экологически чистые туалетные комплексы, розетки для зарядки устройств, а в части вагонов – душ. Доступна и информационно-развлекательная система "Таврия.Медиатрейн"", - заключили в ГСЭ.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАМинеральные ВодыРязаньГранд сервис экспресс
 
 
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