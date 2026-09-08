https://1prime.ru/20260908/mironov-873096112.html

В ГД предложили утилизировать старые авто с компенсацией по рынку

В ГД предложили утилизировать старые авто с компенсацией по рынку - 08.09.2026, ПРАЙМ

В ГД предложили утилизировать старые авто с компенсацией по рынку

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил запустить программу "Новый автомобиль - каждой семье", в рамках которой... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T08:13+0300

2026-09-08T08:13+0300

2026-09-08T09:39+0300

бизнес

россия

общество

михаил мишустин

сергей миронов

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил запустить программу "Новый автомобиль - каждой семье", в рамках которой владельцы автомобилей старше 15 лет получают право сдать их на утилизацию и получить сертификат, который соответствует рыночной стоимости старой машины. "Сертификат засчитывают как первый взнос для покупки нового отечественного автомобиля, оставшуюся сумму можно доплатить или взять кредит с льготной ставкой", - сказал Миронов РИА Новости. Также, как рассказал политик, согласно предложение даются дополнительные льготы, например, для участников СВО или многодетных семей. Лидер СР напомнил, что в сентябре прошлого года он обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с таким предложением. Депутат пояснил, что в рамках программы владельцы автомобилей старше 15 лет получают право сдать их на утилизацию и получить сертификат, который соответствует рыночной стоимости старой машины. "Наши предложения не утратили свою актуальность", - считает Миронов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , михаил мишустин, сергей миронов