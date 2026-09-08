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В ГД предложили утилизировать старые авто с компенсацией по рынку - 08.09.2026, ПРАЙМ
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В ГД предложили утилизировать старые авто с компенсацией по рынку
В ГД предложили утилизировать старые авто с компенсацией по рынку - 08.09.2026, ПРАЙМ
В ГД предложили утилизировать старые авто с компенсацией по рынку
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил запустить программу "Новый автомобиль - каждой семье", в рамках которой... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T08:13+0300
2026-09-08T09:39+0300
бизнес
россия
общество
михаил мишустин
сергей миронов
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил запустить программу "Новый автомобиль - каждой семье", в рамках которой владельцы автомобилей старше 15 лет получают право сдать их на утилизацию и получить сертификат, который соответствует рыночной стоимости старой машины. "Сертификат засчитывают как первый взнос для покупки нового отечественного автомобиля, оставшуюся сумму можно доплатить или взять кредит с льготной ставкой", - сказал Миронов РИА Новости. Также, как рассказал политик, согласно предложение даются дополнительные льготы, например, для участников СВО или многодетных семей. Лидер СР напомнил, что в сентябре прошлого года он обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с таким предложением. Депутат пояснил, что в рамках программы владельцы автомобилей старше 15 лет получают право сдать их на утилизацию и получить сертификат, который соответствует рыночной стоимости старой машины. "Наши предложения не утратили свою актуальность", - считает Миронов.
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бизнес, россия, общество , михаил мишустин, сергей миронов
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин, Сергей Миронов
08:13 08.09.2026 (обновлено: 09:39 08.09.2026)
 
В ГД предложили утилизировать старые авто с компенсацией по рынку

Миронов предложил запустить программу "Новый автомобиль - каждой семье"

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил запустить программу "Новый автомобиль - каждой семье", в рамках которой владельцы автомобилей старше 15 лет получают право сдать их на утилизацию и получить сертификат, который соответствует рыночной стоимости старой машины.
"Сертификат засчитывают как первый взнос для покупки нового отечественного автомобиля, оставшуюся сумму можно доплатить или взять кредит с льготной ставкой", - сказал Миронов РИА Новости.
Также, как рассказал политик, согласно предложение даются дополнительные льготы, например, для участников СВО или многодетных семей.
Лидер СР напомнил, что в сентябре прошлого года он обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с таким предложением.
Депутат пояснил, что в рамках программы владельцы автомобилей старше 15 лет получают право сдать их на утилизацию и получить сертификат, который соответствует рыночной стоимости старой машины.
"Наши предложения не утратили свою актуальность", - считает Миронов.
 
БизнесРОССИЯОбществоМихаил МишустинСергей Миронов
 
 
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