https://1prime.ru/20260908/mishustin-873115545.html

Мишустин призвал делать отечественные разработки узнаваемыми за рубежом

Мишустин призвал делать отечественные разработки узнаваемыми за рубежом - 08.09.2026, ПРАЙМ

Мишустин призвал делать отечественные разработки узнаваемыми за рубежом

Новейшие российские разработки и инновации должны пользоваться повышенным спросом за рубежом, отечественные бренды необходимо делать узнаваемыми, подтверждать... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T15:53+0300

2026-09-08T15:53+0300

2026-09-08T15:53+0300

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Новейшие российские разработки и инновации должны пользоваться повышенным спросом за рубежом, отечественные бренды необходимо делать узнаваемыми, подтверждать их качество и надежность, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по технологической политике страны. "Крайне важно, чтобы новейшие российские разработки, инновации находили самое широкое применение не только внутри страны, но и пользовались повышенным спросом за рубежом. Для этого отечественные бренды должны становиться узнаваемыми, подтверждая и качество, и надежность свою", - сказал Мишустин. Он предложил участникам стратегической сессии детально рассмотреть текущие вызовы и векторы дальнейшего развития технологической сферы, а также выработать решения по совершенствованию действующих мер и механизмов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, михаил мишустин