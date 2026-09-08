https://1prime.ru/20260908/mishustin-873115545.html
Мишустин призвал делать отечественные разработки узнаваемыми за рубежом
Мишустин призвал делать отечественные разработки узнаваемыми за рубежом - 08.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал делать отечественные разработки узнаваемыми за рубежом
Новейшие российские разработки и инновации должны пользоваться повышенным спросом за рубежом, отечественные бренды необходимо делать узнаваемыми, подтверждать... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T15:53+0300
2026-09-08T15:53+0300
2026-09-08T15:53+0300
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Новейшие российские разработки и инновации должны пользоваться повышенным спросом за рубежом, отечественные бренды необходимо делать узнаваемыми, подтверждать их качество и надежность, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по технологической политике страны.
"Крайне важно, чтобы новейшие российские разработки, инновации находили самое широкое применение не только внутри страны, но и пользовались повышенным спросом за рубежом. Для этого отечественные бренды должны становиться узнаваемыми, подтверждая и качество, и надежность свою", - сказал Мишустин.
Он предложил участникам стратегической сессии детально рассмотреть текущие вызовы и векторы дальнейшего развития технологической сферы, а также выработать решения по совершенствованию действующих мер и механизмов.
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин призвал делать отечественные разработки узнаваемыми за рубежом
Мишустин: российские разработки должны пользоваться повышенным спросом за рубежом
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Новейшие российские разработки и инновации должны пользоваться повышенным спросом за рубежом, отечественные бренды необходимо делать узнаваемыми, подтверждать их качество и надежность, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по технологической политике страны.
"Крайне важно, чтобы новейшие российские разработки, инновации находили самое широкое применение не только внутри страны, но и пользовались повышенным спросом за рубежом. Для этого отечественные бренды должны становиться узнаваемыми, подтверждая и качество, и надежность свою", - сказал Мишустин.
Он предложил участникам стратегической сессии детально рассмотреть текущие вызовы и векторы дальнейшего развития технологической сферы, а также выработать решения по совершенствованию действующих мер и механизмов.