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Мишустин рассказал о повышении уровня технологической независимости России - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал о повышении уровня технологической независимости России
Мишустин рассказал о повышении уровня технологической независимости России - 08.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о повышении уровня технологической независимости России
Повышение уровня технологической независимости России в целом ряде отраслей идет опережающими темпами, в частности в авиации, в топливно-энергетическом... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T16:18+0300
2026-09-08T16:18+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Повышение уровня технологической независимости России в целом ряде отраслей идет опережающими темпами, в частности в авиации, в топливно-энергетическом комплексе, в сфере продовольственной безопасности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Выступая на стратегической сессии "Технологическая политика", он напомнил, что на задачи укрепления суверенитета России в ключевых сферах направлены 9 национальных проектов. В частности в таких стратегических областях, как новые перспективные материалы и химия, средства производства и автоматизации, судостроение, гражданские беспилотные авиационные системы, атомная энергетика. "По всем этим направлениям продолжается системное повышение уровня технологической независимости. В целом ряде важнейших секторов - в авиации, в железнодорожном машиностроении, в топливно-энергетическом комплексе, а также в обеспечении продовольственной безопасности - эта работа идет опережающими темпами", - сказал Мишустин. Премьер-министр также сообщил, что за последние время в России были созданы или модернизированы производственные мощности более чем на 80 предприятиях, задействованных в выполнении наиболее ответственных заказов. "В частности обновлены цеха, где ведется выпуск космических аппаратов, СПГ-танкеров, оборудования для скважин, протезов кровеносных сосудов. Конечно, этот список можно продолжать", - отметил Мишустин. По его словам, политика России в технологической сфере дает результаты. "Активно растет промышленный потенциал. Проекты реализуются. В числе которых первые полеты полностью российских Суперджетов, флагманских лайнеров МС-21, успешный пуск ракеты-носителя "Союз-5" с самым мощным в мире жидкостным двигателем, разработка уникального селекционного комбайна для уборки зерновых, ввод в эксплуатацию энергоблока строящейся атомной электростанции в Курской области", - перечислил глава правительства.
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россия, михаил мишустин
РОССИЯ, Михаил Мишустин
16:18 08.09.2026
 
Мишустин рассказал о повышении уровня технологической независимости России

Мишустин: повышение уровня технологической независимости идет опережающими темпами

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Повышение уровня технологической независимости России в целом ряде отраслей идет опережающими темпами, в частности в авиации, в топливно-энергетическом комплексе, в сфере продовольственной безопасности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Выступая на стратегической сессии "Технологическая политика", он напомнил, что на задачи укрепления суверенитета России в ключевых сферах направлены 9 национальных проектов. В частности в таких стратегических областях, как новые перспективные материалы и химия, средства производства и автоматизации, судостроение, гражданские беспилотные авиационные системы, атомная энергетика.
"По всем этим направлениям продолжается системное повышение уровня технологической независимости. В целом ряде важнейших секторов - в авиации, в железнодорожном машиностроении, в топливно-энергетическом комплексе, а также в обеспечении продовольственной безопасности - эта работа идет опережающими темпами", - сказал Мишустин.
Премьер-министр также сообщил, что за последние время в России были созданы или модернизированы производственные мощности более чем на 80 предприятиях, задействованных в выполнении наиболее ответственных заказов. "В частности обновлены цеха, где ведется выпуск космических аппаратов, СПГ-танкеров, оборудования для скважин, протезов кровеносных сосудов. Конечно, этот список можно продолжать", - отметил Мишустин.
По его словам, политика России в технологической сфере дает результаты. "Активно растет промышленный потенциал. Проекты реализуются. В числе которых первые полеты полностью российских Суперджетов, флагманских лайнеров МС-21, успешный пуск ракеты-носителя "Союз-5" с самым мощным в мире жидкостным двигателем, разработка уникального селекционного комбайна для уборки зерновых, ввод в эксплуатацию энергоблока строящейся атомной электростанции в Курской области", - перечислил глава правительства.
 
РОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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