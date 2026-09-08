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Для возвращения пассажиров "Профессора Молчанова" организовали спецмаршрут

Для возвращения пассажиров "Профессора Молчанова" организовали спецмаршрут - 08.09.2026, ПРАЙМ

Для возвращения пассажиров "Профессора Молчанова" организовали спецмаршрут

Специальный маршрут, включающий водный, авиационный и автомобильный транспорт, был организован для возвращения пассажиров судна "Профессор Молчанов", сообщили... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T18:10+0300

2026-09-08T18:10+0300

2026-09-08T18:10+0300

бизнес

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минвостокразвития

нафтогаз украины

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Специальный маршрут, включающий водный, авиационный и автомобильный транспорт, был организован для возвращения пассажиров судна "Профессор Молчанов", сообщили РИА Новости в Минвостокразвития РФ. Во вторник в офисе губернатора Шпицбергена сообщали, что 69 граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" были возвращены в Россию. "Для выезда из Баренцбурга нескольких групп, включая сотрудников Треста "Арктикуголь" и участников первой "Арктической биеннале", был организован специальный маршрут, включающий водный, авиационный и автомобильный транспорт", - сообщили агентству в ведомстве. Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна. Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.

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бизнес, россия, норвегия, владимир путин, минвостокразвития, нафтогаз украины