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Для возвращения пассажиров "Профессора Молчанова" организовали спецмаршрут
Для возвращения пассажиров "Профессора Молчанова" организовали спецмаршрут - 08.09.2026, ПРАЙМ
Для возвращения пассажиров "Профессора Молчанова" организовали спецмаршрут
Специальный маршрут, включающий водный, авиационный и автомобильный транспорт, был организован для возвращения пассажиров судна "Профессор Молчанов", сообщили... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T18:10+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Специальный маршрут, включающий водный, авиационный и автомобильный транспорт, был организован для возвращения пассажиров судна "Профессор Молчанов", сообщили РИА Новости в Минвостокразвития РФ.
Во вторник в офисе губернатора Шпицбергена сообщали, что 69 граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" были возвращены в Россию.
"Для выезда из Баренцбурга нескольких групп, включая сотрудников Треста "Арктикуголь" и участников первой "Арктической биеннале", был организован специальный маршрут, включающий водный, авиационный и автомобильный транспорт", - сообщили агентству в ведомстве.
Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна.
Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.
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бизнес, россия, норвегия, владимир путин, минвостокразвития, нафтогаз украины
Бизнес, РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, Владимир Путин, Минвостокразвития, Нафтогаз Украины
Для возвращения пассажиров "Профессора Молчанова" организовали спецмаршрут
Для возвращения пассажиров судна "Профессор Молчанов" организовали специальный маршрут
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Специальный маршрут, включающий водный, авиационный и автомобильный транспорт, был организован для возвращения пассажиров судна "Профессор Молчанов", сообщили РИА Новости в Минвостокразвития РФ.
Во вторник в офисе губернатора Шпицбергена сообщали, что 69 граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" были возвращены в Россию.
"Для выезда из Баренцбурга нескольких групп, включая сотрудников Треста "Арктикуголь" и участников первой "Арктической биеннале", был организован специальный маршрут, включающий водный, авиационный и автомобильный транспорт", - сообщили агентству в ведомстве.
Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна.
Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.