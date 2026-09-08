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Объем торгов золотом на Мосбирже в январе-августе вырос в 1,8 раза

Объем торгов золотом на Мосбирже в январе-августе вырос в 1,8 раза - 08.09.2026, ПРАЙМ

Объем торгов золотом на Мосбирже в январе-августе вырос в 1,8 раза

Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-августа 2026 года увеличился в 1,8 раза (на 81%) в сравнении с аналогичным периодом годом | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T10:47+0300

2026-09-08T10:47+0300

2026-09-08T10:47+0300

россия

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-августа 2026 года увеличился в 1,8 раза (на 81%) в сравнении с аналогичным периодом годом ранее - до 297,2 тонны, по серебру - вырос в 2,8 раза (на 182,4%), до 555,8 тонны, следует из сообщения пресс-службы биржи. В денежном выражении на Мосбрже в январе-августе 2026 года было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 3,497 триллиона рублей, против 1,431 триллиона рублей в январе-августе 2025 года. Объем торгов в этом августе составил 504,4 миллиарда рублей, в том числе 41,8 тонны золотом (489,5 миллиарда рублей) и 86,3 тонны серебром (14,9 миллиарда рублей). Кроме этого, в августе объем торгов платиной составил 231 килограмм (1,1 миллиарда рублей) и палладием - 188 килограммов (668 миллиона рублей). Совокупный объем торгов на рынке драгоценных металлов в прошлом месяце составил 506,1 миллиарда рублей. "Общее число сделок на рынке драгоценных металлов Московской биржи в августе 2026 года увеличилось в годовом выражении в 2,6 раза, до 326,3 тысячи. Доля частных инвесторов в объеме торгов золотом в августе составила 5,8%, серебром - 31%, палладием - 46,3%, платиной - 35,1%", - говорится в сообщении биржи. Торги драгоценными металлами на Московской бирже обеспечены реальными слитками в хранилище. Как сообщалось, в 2025 году на Мосбирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 2,952 триллиона рублей (318 тонн золотом и 365 тонн серебром), против 861,8 миллиарда рублей в 2024 году (123,3 тонны золотом и 252,4 тонны серебром). Поставочные торги драгоценными металлами были запущены на бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

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