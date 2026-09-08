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Российский рынок акций в основные торги закрепился выше 2250 пунктов
Российский рынок акций в основные торги закрепился выше 2250 пунктов - 08.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основные торги закрепился выше 2250 пунктов
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника умеренно прибавляет, закрепляясь выше уровня 2250 пунктов по основному индексу, следует из данных... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T12:19+0300
2026-09-08T12:19+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника умеренно прибавляет, закрепляясь выше уровня 2250 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.05 мск повышался на 0,63% относительно предыдущего закрытия, до 2 279,84 пункта. В частности, дорожают акции "Русала" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,6%), "Татнефти" (+1,6%), "Норникеля" (+1,1%). Дешевеют акции "Позитива" (-1,7%), Совкомбанка (-1,4%), "Новатэка" (-1,1%). Индекс Мосбиржи во вторник останется в диапазоне 2200-2300 пунктов, ожидает Екатерина Крылова из ПСБ. "Фундаментальная переоценка рынка акций откладывается до появления реального прогресса на международной арене. К середине недели основное внимание может сместиться на ожидание итогов решения ЦБ РФ по ключевой ставке. И по-прежнему мы пока не видим сильных инвестиционных идей на рынке", - добавляет она.
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рынок, торги, индексы, мосбиржа, русал, сургутнефтегаз
Рынок, Торги, Индексы, Мосбиржа, Русал, Сургутнефтегаз
Российский рынок акций в основные торги закрепился выше 2250 пунктов
Мосбиржа: рынок акций во вторник умеренно прибавляет, закрепляясь выше 2250 пунктов