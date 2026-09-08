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Курс юаня к рублю на Московской бирже растерял утренний рост
Курс юаня к рублю на Московской бирже растерял утренний рост - 08.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже растерял утренний рост
Курс китайской валюты к российской днем растерял утренний рост, не сумев выйти на отметку 13 рублей, следует из данных Московской биржи. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T12:54+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской днем растерял утренний рост, не сумев выйти на отметку 13 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.44 мск оказался на уровне предыдущего закрытия - 12,89 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,85-12,98 рубля, а на открытии торгов его курс прибавлял 7 копеек к предыдущему закрытию. Рубль несколько "перепродан", полагает Денис Попов из ПСБ. "Но, если абстрагироваться от новостного фона и обеспечить достаточность валютной ликвидности на внутреннем рынке, определенное коррекционное укрепление рубля выглядит вполне оправданным. Этому должно способствовать как сохранение значительного внешнеторгового профицита, так и наблюдаемый рост цен на товары российского экспорта", - считает он. Таким образом, в краткосрочной перспективе вероятно умеренное укрепление рубля и закрепление курсовых котировок в середине текущих торговых диапазонов 12,5–13 рубля за юань и 85-90 рублей за доллар, заключает Попов.
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рынок, россия, псб
Курс юаня к рублю на Московской бирже растерял утренний рост
Курс юаня на Мосбирже не смог выйти на отметку 13 рублей
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской днем растерял утренний рост, не сумев выйти на отметку 13 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.44 мск оказался на уровне предыдущего закрытия - 12,89 рубля.
В течение дня юань торгуется в коридоре 12,85-12,98 рубля, а на открытии торгов его курс прибавлял 7 копеек к предыдущему закрытию.
Рубль несколько "перепродан", полагает Денис Попов из ПСБ
.
"Но, если абстрагироваться от новостного фона и обеспечить достаточность валютной ликвидности на внутреннем рынке, определенное коррекционное укрепление рубля выглядит вполне оправданным. Этому должно способствовать как сохранение значительного внешнеторгового профицита, так и наблюдаемый рост цен на товары российского экспорта", - считает он.
Таким образом, в краткосрочной перспективе вероятно умеренное укрепление рубля и закрепление курсовых котировок в середине текущих торговых диапазонов 12,5–13 рубля за юань и 85-90 рублей за доллар, заключает Попов.