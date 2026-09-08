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Рынок находит поддержку: аналитики объяснили рост индекса Мосбиржи - 08.09.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Рынок находит поддержку: аналитики объяснили рост индекса Мосбиржи
Рынок находит поддержку: аналитики объяснили рост индекса Мосбиржи - 08.09.2026, ПРАЙМ
Рынок находит поддержку: аналитики объяснили рост индекса Мосбиржи
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника усилил рост на фоне геополитических надежд и протестировал на прочность психологический уровень в... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T16:54+0300
2026-09-08T16:54+0300
экономика
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника усилил рост на фоне геополитических надежд и протестировал на прочность психологический уровень в 2300 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 15.51 мск рос на 1,43%, до 2298,04 пункта, ранее в ходе торгов индекс максимально повышался до 2305,28 пункта. Рынок находит поддержку Российский рынок акций во вторник усилил рост на фоне геополитических надежд и протестировал психологический уровень в 2300 пунктов, который, однако, пока устоял. "Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в более уверенный плюс, реагируя на заявления официальных лиц о возможности скорого урегулирования украинского конфликта", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В частности, дорожают акции "Русагро" (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (+3,7%), "Татнефти" (+2,7%), "Алросы" (+3%). Дешевеют акции "Позитива" (-1,4%), Совкомбанка (-1%), "Аэрофлота" (-0,6%). Сочетание высоких цен на нефть и слабого рубля обуславливает опережающую динамику компаний нефтегазового сектора, объясняет Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Стоимость нефти в то же время повышалась на 1,1%, до 98 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 98,9 пункта. Прогнозы Скорее всего, до пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке динамика рынка останется сдержанной - существенные колебания вероятны лишь при появлении важных геополитических новостей, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Инвесторы продолжают пристально следить за конфликтом на Ближнем Востоке: он выступает фактором поддержки нефтяных цен", - добавляет она. В целом рынок получает поддержку от позитивной риторики в отношении геополитической разрядки, на фоне чего индекс Мосбиржи продолжит тестировать на прочность уровень в 2300 пунктов, считает Дудников из компании "Цифра брокер".
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рынок, акции, торги, мосбиржа, россия
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РОССИЯ
16:54 08.09.2026
 
Рынок находит поддержку: аналитики объяснили рост индекса Мосбиржи

Дудников: индекс Мосбиржи продолжит тестировать на прочность уровень в 2300 пунктов

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкУдаленная работа трейдера
Удаленная работа трейдера - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника усилил рост на фоне геополитических надежд и протестировал на прочность психологический уровень в 2300 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 15.51 мск рос на 1,43%, до 2298,04 пункта, ранее в ходе торгов индекс максимально повышался до 2305,28 пункта.

Рынок находит поддержку

Российский рынок акций во вторник усилил рост на фоне геополитических надежд и протестировал психологический уровень в 2300 пунктов, который, однако, пока устоял.
"Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в более уверенный плюс, реагируя на заявления официальных лиц о возможности скорого урегулирования украинского конфликта", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В частности, дорожают акции "Русагро" (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (+3,7%), "Татнефти" (+2,7%), "Алросы" (+3%).
Дешевеют акции "Позитива" (-1,4%), Совкомбанка (-1%), "Аэрофлота" (-0,6%).
Сочетание высоких цен на нефть и слабого рубля обуславливает опережающую динамику компаний нефтегазового сектора, объясняет Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
Стоимость нефти в то же время повышалась на 1,1%, до 98 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 98,9 пункта.

Прогнозы

Скорее всего, до пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке динамика рынка останется сдержанной - существенные колебания вероятны лишь при появлении важных геополитических новостей, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Инвесторы продолжают пристально следить за конфликтом на Ближнем Востоке: он выступает фактором поддержки нефтяных цен", - добавляет она.
В целом рынок получает поддержку от позитивной риторики в отношении геополитической разрядки, на фоне чего индекс Мосбиржи продолжит тестировать на прочность уровень в 2300 пунктов, считает Дудников из компании "Цифра брокер".
 
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