https://1prime.ru/20260908/mosbirzha-873118153.html

Рынок находит поддержку: аналитики объяснили рост индекса Мосбиржи

Рынок находит поддержку: аналитики объяснили рост индекса Мосбиржи - 08.09.2026, ПРАЙМ

Рынок находит поддержку: аналитики объяснили рост индекса Мосбиржи

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника усилил рост на фоне геополитических надежд и протестировал на прочность психологический уровень в... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T16:54+0300

2026-09-08T16:54+0300

2026-09-08T16:54+0300

экономика

рынок

акции

торги

мосбиржа

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83331/90/833319066_57:0:3698:2048_1920x0_80_0_0_27f1860fcbd395820c3263eb202526b6.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника усилил рост на фоне геополитических надежд и протестировал на прочность психологический уровень в 2300 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 15.51 мск рос на 1,43%, до 2298,04 пункта, ранее в ходе торгов индекс максимально повышался до 2305,28 пункта. Рынок находит поддержку Российский рынок акций во вторник усилил рост на фоне геополитических надежд и протестировал психологический уровень в 2300 пунктов, который, однако, пока устоял. "Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в более уверенный плюс, реагируя на заявления официальных лиц о возможности скорого урегулирования украинского конфликта", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В частности, дорожают акции "Русагро" (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (+3,7%), "Татнефти" (+2,7%), "Алросы" (+3%). Дешевеют акции "Позитива" (-1,4%), Совкомбанка (-1%), "Аэрофлота" (-0,6%). Сочетание высоких цен на нефть и слабого рубля обуславливает опережающую динамику компаний нефтегазового сектора, объясняет Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Стоимость нефти в то же время повышалась на 1,1%, до 98 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 98,9 пункта. Прогнозы Скорее всего, до пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке динамика рынка останется сдержанной - существенные колебания вероятны лишь при появлении важных геополитических новостей, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Инвесторы продолжают пристально следить за конфликтом на Ближнем Востоке: он выступает фактором поддержки нефтяных цен", - добавляет она. В целом рынок получает поддержку от позитивной риторики в отношении геополитической разрядки, на фоне чего индекс Мосбиржи продолжит тестировать на прочность уровень в 2300 пунктов, считает Дудников из компании "Цифра брокер".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа, россия