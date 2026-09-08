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Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,37%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,37% - 08.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,37%
Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,37%, следует из данных Московской биржи. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T19:20+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,37%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,37%, до 2274,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,37% до 821,07 пункта, долларовый РТС повысился на 0,04%, до 828,45 пункта.
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Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РТС, РОССИЯ
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,37%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,37%, до 2274,08 пункта
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,37%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,37%, до 2274,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,37% до 821,07 пункта, долларовый РТС повысился на 0,04%, до 828,45 пункта.