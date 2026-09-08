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Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок во вторник
Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок во вторник - 08.09.2026, ПРАЙМ
Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок во вторник
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу во вторник в связи с локальными перекрытиями движения, сообщает столичный департамент... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T11:29+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу во вторник в связи с локальными перекрытиями движения, сообщает столичный департамент транспорта. "В городе 5 баллов по данным ЦОДД. Для поездок выбирайте метро. В связи с локальными перекрытиями сейчас наиболее интенсивное движение наблюдаем: в центральной части города, на внутренней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В дептрансе отметили, что движение также затруднено на внешней стороне ТТК в районе Рижской эстакады, на внешней стороне Садового кольца от Павелецкой площади до проспекта Мира.
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бизнес, москва
Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок во вторник
Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро для поездок во вторник из-за перекрытий
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу во вторник в связи с локальными перекрытиями движения, сообщает столичный департамент транспорта.
"В городе 5 баллов по данным ЦОДД. Для поездок выбирайте метро. В связи с локальными перекрытиями сейчас наиболее интенсивное движение наблюдаем: в центральной части города, на внутренней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе отметили, что движение также затруднено на внешней стороне ТТК в районе Рижской эстакады, на внешней стороне Садового кольца от Павелецкой площади до проспекта Мира.