Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок во вторник - 08.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260908/moskva-873104358.html
Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок во вторник
Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок во вторник - 08.09.2026, ПРАЙМ
Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок во вторник
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу во вторник в связи с локальными перекрытиями движения, сообщает столичный департамент... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T11:29+0300
2026-09-08T11:31+0300
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873104358.jpg?1788856277
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу во вторник в связи с локальными перекрытиями движения, сообщает столичный департамент транспорта. "В городе 5 баллов по данным ЦОДД. Для поездок выбирайте метро. В связи с локальными перекрытиями сейчас наиболее интенсивное движение наблюдаем: в центральной части города, на внутренней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В дептрансе отметили, что движение также затруднено на внешней стороне ТТК в районе Рижской эстакады, на внешней стороне Садового кольца от Павелецкой площади до проспекта Мира.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
11:29 08.09.2026 (обновлено: 11:31 08.09.2026)
 
Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок во вторник

Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро для поездок во вторник из-за перекрытий

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу во вторник в связи с локальными перекрытиями движения, сообщает столичный департамент транспорта.
"В городе 5 баллов по данным ЦОДД. Для поездок выбирайте метро. В связи с локальными перекрытиями сейчас наиболее интенсивное движение наблюдаем: в центральной части города, на внутренней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе отметили, что движение также затруднено на внешней стороне ТТК в районе Рижской эстакады, на внешней стороне Садового кольца от Павелецкой площади до проспекта Мира.
 
БизнесМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала