https://1prime.ru/20260908/moskva-873104810.html
В центре Москвы после временных ограничений открыли движение транспорта
В центре Москвы после временных ограничений открыли движение транспорта - 08.09.2026, ПРАЙМ
В центре Москвы после временных ограничений открыли движение транспорта
Движение транспорта открыли на ряде участков в центре Москвы утром во вторник после временных ограничений, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T11:32+0300
2026-09-08T11:32+0300
2026-09-08T11:32+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873104810.jpg?1788856374
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Движение транспорта открыли на ряде участков в центре Москвы утром во вторник после временных ограничений, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Ранее в ведомстве сообщали, что движение транспорта временно перекрыто на нескольких участках в центре Москвы утром во вторник.
"Движение открыто... на Ленинском проспекте по направлению в центр, на Новоарбатском мосту по направлению в центр", - говорится в Telegram-канале дептранса.
В ведомстве отметили, что движение транспорта также восстановлено на улице Знаменка, на внутренней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на Кремлевской набережной по направлению в центр и на Большом Каменном мосту по направлению в центр.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва
В центре Москвы после временных ограничений открыли движение транспорта
Дептранс: движение транспорта открыли на ряде участков в центре Москвы
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Движение транспорта открыли на ряде участков в центре Москвы утром во вторник после временных ограничений, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Ранее в ведомстве сообщали, что движение транспорта временно перекрыто на нескольких участках в центре Москвы утром во вторник.
"Движение открыто... на Ленинском проспекте по направлению в центр, на Новоарбатском мосту по направлению в центр", - говорится в Telegram-канале дептранса.
В ведомстве отметили, что движение транспорта также восстановлено на улице Знаменка, на внутренней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на Кремлевской набережной по направлению в центр и на Большом Каменном мосту по направлению в центр.