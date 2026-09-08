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В центре Москвы после временных ограничений открыли движение транспорта - 08.09.2026, ПРАЙМ
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В центре Москвы после временных ограничений открыли движение транспорта
В центре Москвы после временных ограничений открыли движение транспорта - 08.09.2026, ПРАЙМ
В центре Москвы после временных ограничений открыли движение транспорта
Движение транспорта открыли на ряде участков в центре Москвы утром во вторник после временных ограничений, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T11:32+0300
2026-09-08T11:32+0300
бизнес
россия
москва
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Движение транспорта открыли на ряде участков в центре Москвы утром во вторник после временных ограничений, сообщили в столичном департаменте транспорта. Ранее в ведомстве сообщали, что движение транспорта временно перекрыто на нескольких участках в центре Москвы утром во вторник. "Движение открыто... на Ленинском проспекте по направлению в центр, на Новоарбатском мосту по направлению в центр", - говорится в Telegram-канале дептранса. В ведомстве отметили, что движение транспорта также восстановлено на улице Знаменка, на внутренней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на Кремлевской набережной по направлению в центр и на Большом Каменном мосту по направлению в центр.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
11:32 08.09.2026
 
В центре Москвы после временных ограничений открыли движение транспорта

Дептранс: движение транспорта открыли на ряде участков в центре Москвы

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Движение транспорта открыли на ряде участков в центре Москвы утром во вторник после временных ограничений, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Ранее в ведомстве сообщали, что движение транспорта временно перекрыто на нескольких участках в центре Москвы утром во вторник.
"Движение открыто... на Ленинском проспекте по направлению в центр, на Новоарбатском мосту по направлению в центр", - говорится в Telegram-канале дептранса.
В ведомстве отметили, что движение транспорта также восстановлено на улице Знаменка, на внутренней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на Кремлевской набережной по направлению в центр и на Большом Каменном мосту по направлению в центр.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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