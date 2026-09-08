https://1prime.ru/20260908/moskva-873104810.html

В центре Москвы после временных ограничений открыли движение транспорта

В центре Москвы после временных ограничений открыли движение транспорта - 08.09.2026, ПРАЙМ

В центре Москвы после временных ограничений открыли движение транспорта

Движение транспорта открыли на ряде участков в центре Москвы утром во вторник после временных ограничений, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T11:32+0300

2026-09-08T11:32+0300

2026-09-08T11:32+0300

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873104810.jpg?1788856374

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Движение транспорта открыли на ряде участков в центре Москвы утром во вторник после временных ограничений, сообщили в столичном департаменте транспорта. Ранее в ведомстве сообщали, что движение транспорта временно перекрыто на нескольких участках в центре Москвы утром во вторник. "Движение открыто... на Ленинском проспекте по направлению в центр, на Новоарбатском мосту по направлению в центр", - говорится в Telegram-канале дептранса. В ведомстве отметили, что движение транспорта также восстановлено на улице Знаменка, на внутренней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на Кремлевской набережной по направлению в центр и на Большом Каменном мосту по направлению в центр.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва