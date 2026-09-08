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"Гранель" приобрела у смоленского девелопера жилой комплекс в Москве

"Гранель" приобрела у смоленского девелопера жилой комплекс в Москве - 08.09.2026, ПРАЙМ

"Гранель" приобрела у смоленского девелопера жилой комплекс в Москве

Компания "Гранель" приобрела у смоленского девелопера "Консоль" строящийся жилой комплекс на Автозаводской улице, 22, в Москве, сообщили РИА Недвижимость в... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T12:27+0300

2026-09-08T12:27+0300

2026-09-08T12:58+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Компания "Гранель" приобрела у смоленского девелопера "Консоль" строящийся жилой комплекс на Автозаводской улице, 22, в Москве, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе "Гранель". Жилая площадь проекта составляет 45 тысяч квадратных метров, уточнили там. Представитель "Гранель" добавил, что жилой комплекс находится в самом начале реализации, в нем почти не было продаж. "Сумма сделки не обсуждается", - отметил он.

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бизнес, недвижимость, москва