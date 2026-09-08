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Azur Air будет летать из Москвы в Таиланд, Вьетнам, на Шри-Ланку и Мальдивы - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Azur Air будет летать из Москвы в Таиланд, Вьетнам, на Шри-Ланку и Мальдивы
Azur Air будет летать из Москвы в Таиланд, Вьетнам, на Шри-Ланку и Мальдивы - 08.09.2026, ПРАЙМ
Azur Air будет летать из Москвы в Таиланд, Вьетнам, на Шри-Ланку и Мальдивы
Авиакомпания Azur Air в зимнем сезоне будет выполнять рейсы из Москвы в Таиланд, Вьетнам, на Шри-Ланку и Мальдивы, продажа туров уже стартовала, сообщил... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T13:30+0300
2026-09-08T13:30+0300
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туризм
москва
таиланд
вьетнам
azur air
аэропорт внуково
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air в зимнем сезоне будет выполнять рейсы из Москвы в Таиланд, Вьетнам, на Шри-Ланку и Мальдивы, продажа туров уже стартовала, сообщил перевозчик. "Авиакомпания Azur Air в осенне-зимнем расписании 2026/2027 предложит туристам из Москвы прямые рейсы на пять зарубежных курортов. Маршрутная сеть авиакомпании из Международного аэропорта "Внуково" будет включать рейсы на Пхукет и в Паттайю (Таиланд), в Нячанг (Вьетнам), Хамбантоту (Шри-Ланка), а также в Мале (Мальдивы)", - говорится в сообщении. Рейсы в Паттайю будут выполняться со 2 ноября раз в 12 дней, в Хамбантоту - с 3 ноября три раза в 12 дней. Полеты в Нячанг также будут выполняться трижды в 12 дней, а больше всего рейсов запланировано на Пхукет - с 4 ноября рейсы на остров планируются с частотой семь раз в 12 дней, рассказали в Azur Air. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 767, рассчитанных на 336 пассажиров "Кроме того, 30 октября стартует традиционная полетная программа на Мальдивы на самолете Lujo Black Jet. Этот уникальный Boeing 757 с салоном бизнес-класса предлагает пассажирам особый уровень комфорта в путешествии", - отметили в Azur Air. Azur Air - крупнейшая чартерная авиакомпания России. Выполняет перевозки по международным туристическим направлениям.
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бизнес, туризм, москва, таиланд, вьетнам, azur air, аэропорт внуково
Бизнес, Туризм, МОСКВА, ТАИЛАНД, ВЬЕТНАМ, Azur Air, аэропорт Внуково
13:30 08.09.2026
 
Azur Air будет летать из Москвы в Таиланд, Вьетнам, на Шри-Ланку и Мальдивы

Azur Air будет летать из Москвы в Таиланд, Вьетнам, на Шри-Ланку и Мальдивы

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air в зимнем сезоне будет выполнять рейсы из Москвы в Таиланд, Вьетнам, на Шри-Ланку и Мальдивы, продажа туров уже стартовала, сообщил перевозчик.
"Авиакомпания Azur Air в осенне-зимнем расписании 2026/2027 предложит туристам из Москвы прямые рейсы на пять зарубежных курортов. Маршрутная сеть авиакомпании из Международного аэропорта "Внуково" будет включать рейсы на Пхукет и в Паттайю (Таиланд), в Нячанг (Вьетнам), Хамбантоту (Шри-Ланка), а также в Мале (Мальдивы)", - говорится в сообщении.
Рейсы в Паттайю будут выполняться со 2 ноября раз в 12 дней, в Хамбантоту - с 3 ноября три раза в 12 дней. Полеты в Нячанг также будут выполняться трижды в 12 дней, а больше всего рейсов запланировано на Пхукет - с 4 ноября рейсы на остров планируются с частотой семь раз в 12 дней, рассказали в Azur Air. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 767, рассчитанных на 336 пассажиров
"Кроме того, 30 октября стартует традиционная полетная программа на Мальдивы на самолете Lujo Black Jet. Этот уникальный Boeing 757 с салоном бизнес-класса предлагает пассажирам особый уровень комфорта в путешествии", - отметили в Azur Air.
Azur Air - крупнейшая чартерная авиакомпания России. Выполняет перевозки по международным туристическим направлениям.
 
БизнесТуризмМОСКВАТАИЛАНДВЬЕТНАМAzur Airаэропорт Внуково
 
 
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