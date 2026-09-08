https://1prime.ru/20260908/moskva-873114651.html

В Москве число погибших в ДТП по вине пьяных водителей сократилось на 40%

В Москве число погибших в ДТП по вине пьяных водителей сократилось на 40% - 08.09.2026, ПРАЙМ

В Москве число погибших в ДТП по вине пьяных водителей сократилось на 40%

Количество погибших в ДТП по вине нетрезвых водителей сократилось на 40% за 8 месяцев 2026 года в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T15:38+0300

2026-09-08T15:38+0300

2026-09-08T15:38+0300

бизнес

общество

россия

москва

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873114651.jpg?1788871112

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Количество погибших в ДТП по вине нетрезвых водителей сократилось на 40% за 8 месяцев 2026 года в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. В ведомстве отметили, что за 8 месяцев текущего года количество ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось на 17,4%. "Количество погибших и пострадавших в ДТП по вине нетрезвых водителей также пошло на спад: погибших стало меньше на 40%; раненых - на 18,1%", - говорится в сообщении.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, москва, мвд