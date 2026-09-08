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В Москве число погибших в ДТП по вине пьяных водителей сократилось на 40% - 08.09.2026, ПРАЙМ
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В Москве число погибших в ДТП по вине пьяных водителей сократилось на 40%
В Москве число погибших в ДТП по вине пьяных водителей сократилось на 40% - 08.09.2026, ПРАЙМ
В Москве число погибших в ДТП по вине пьяных водителей сократилось на 40%
Количество погибших в ДТП по вине нетрезвых водителей сократилось на 40% за 8 месяцев 2026 года в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T15:38+0300
2026-09-08T15:38+0300
бизнес
общество
россия
москва
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Количество погибших в ДТП по вине нетрезвых водителей сократилось на 40% за 8 месяцев 2026 года в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. В ведомстве отметили, что за 8 месяцев текущего года количество ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось на 17,4%. "Количество погибших и пострадавших в ДТП по вине нетрезвых водителей также пошло на спад: погибших стало меньше на 40%; раненых - на 18,1%", - говорится в сообщении.
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бизнес, общество , россия, москва, мвд
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, МВД
15:38 08.09.2026
 
В Москве число погибших в ДТП по вине пьяных водителей сократилось на 40%

МВД: число погибших в ДТП по вине нетрезвых водителей в Москве сократилось на 40%

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Количество погибших в ДТП по вине нетрезвых водителей сократилось на 40% за 8 месяцев 2026 года в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что за 8 месяцев текущего года количество ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось на 17,4%.
"Количество погибших и пострадавших в ДТП по вине нетрезвых водителей также пошло на спад: погибших стало меньше на 40%; раненых - на 18,1%", - говорится в сообщении.
 
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