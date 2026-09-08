https://1prime.ru/20260908/moskva-873123938.html

На Большом Каменном мосту закрыли движение в центр Москвы

На Большом Каменном мосту закрыли движение в центр Москвы - 08.09.2026, ПРАЙМ

На Большом Каменном мосту закрыли движение в центр Москвы

Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту, Тверской улице и Кремлевской набережной по направлению в центр Москвы, сообщил столичный департамент... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T19:10+0300

2026-09-08T19:10+0300

2026-09-08T19:14+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту, Тверской улице и Кремлевской набережной по направлению в центр Москвы, сообщил столичный департамент транспорта. "Движение временно закрыто: на Большом Каменном мосту... На Тверской улице... На Кремлевской набережной в центр", - говорится в сообщении в канале дептранса на платформе "Макс".

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