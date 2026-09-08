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На Большом Каменном мосту закрыли движение в центр Москвы
На Большом Каменном мосту закрыли движение в центр Москвы - 08.09.2026, ПРАЙМ
На Большом Каменном мосту закрыли движение в центр Москвы
Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту, Тверской улице и Кремлевской набережной по направлению в центр Москвы, сообщил столичный департамент... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T19:10+0300
2026-09-08T19:10+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту, Тверской улице и Кремлевской набережной по направлению в центр Москвы, сообщил столичный департамент транспорта. "Движение временно закрыто: на Большом Каменном мосту... На Тверской улице... На Кремлевской набережной в центр", - говорится в сообщении в канале дептранса на платформе "Макс".
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бизнес, россия, москва
На Большом Каменном мосту закрыли движение в центр Москвы
На Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной закрыли движение в центр Москвы
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту, Тверской улице и Кремлевской набережной по направлению в центр Москвы, сообщил столичный департамент транспорта.
"Движение временно закрыто: на Большом Каменном мосту... На Тверской улице... На Кремлевской набережной в центр", - говорится в сообщении в канале дептранса на платформе "Макс".