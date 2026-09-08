https://1prime.ru/20260908/moskva-873125906.html

На Большом Каменном мосту в Москве возобновили движение

На Большом Каменном мосту в Москве возобновили движение - 08.09.2026, ПРАЙМ

На Большом Каменном мосту в Москве возобновили движение

Движение на Большом Каменном мосту, Тверской улице и Кремлевской набережной в Москве открыто, сообщил столичный департамент транспорта. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T20:07+0300

2026-09-08T20:07+0300

2026-09-08T20:16+0300

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873125906.jpg?1788887788

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Движение на Большом Каменном мосту, Тверской улице и Кремлевской набережной в Москве открыто, сообщил столичный департамент транспорта. Ранее движение по направлению в центр Москвы было временно закрыто на Большом Каменном мосту, Тверской улице и Кремлевской набережной. "Движение открыто", - говорится в сообщении в канале дептранса на платформе "Макс".

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва