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На Большом Каменном мосту в Москве возобновили движение
На Большом Каменном мосту в Москве возобновили движение - 08.09.2026, ПРАЙМ
На Большом Каменном мосту в Москве возобновили движение
Движение на Большом Каменном мосту, Тверской улице и Кремлевской набережной в Москве открыто, сообщил столичный департамент транспорта. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T20:07+0300
2026-09-08T20:07+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Движение на Большом Каменном мосту, Тверской улице и Кремлевской набережной в Москве открыто, сообщил столичный департамент транспорта. Ранее движение по направлению в центр Москвы было временно закрыто на Большом Каменном мосту, Тверской улице и Кремлевской набережной. "Движение открыто", - говорится в сообщении в канале дептранса на платформе "Макс".
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бизнес, россия, москва
На Большом Каменном мосту в Москве возобновили движение
Дептранс Москвы: движение на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной открыто
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Движение на Большом Каменном мосту, Тверской улице и Кремлевской набережной в Москве открыто, сообщил столичный департамент транспорта.
Ранее движение по направлению в центр Москвы было временно закрыто на Большом Каменном мосту, Тверской улице и Кремлевской набережной.
"Движение открыто", - говорится в сообщении в канале дептранса на платформе "Макс".