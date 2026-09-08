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Нидерланды выделят Украине 250 миллионов евро на беспилотники

Нидерланды выделят Украине 250 миллионов евро на беспилотники - 08.09.2026, ПРАЙМ

Нидерланды выделят Украине 250 миллионов евро на беспилотники

Нидерланды выделят Украине еще 250 миллионов евро на беспилотники в рамках международной инициативы по поставкам дронов и передадут дополнительные боеприпасы... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T20:43+0300

2026-09-08T20:43+0300

2026-09-08T20:43+0300

мировая экономика

украина

нидерланды

f-16

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Нидерланды выделят Украине еще 250 миллионов евро на беспилотники в рамках международной инициативы по поставкам дронов и передадут дополнительные боеприпасы для истребителей F-16, сообщило министерство обороны королевства. "Нидерланды выделят еще 250 миллионов евро на беспилотники для украинских вооруженных сил", - говорится заявлении ведомства, распространенном во вторник. Таким образом, общая сумма, которую Нидерланды вносят в так называемую международную инициативу по беспилотникам, достигла 1 миллиарда евро. "Наша страна также поставит (Украине - ред.) дополнительные боеприпасы для истребителей F-16", - сообщается в заявлении. О новой помощи Киеву во вторник объявила на заседании украинской контактной группы по обороне министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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мировая экономика, украина, нидерланды, f-16