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Нидерланды выделят Украине 250 миллионов евро на беспилотники - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Нидерланды выделят Украине 250 миллионов евро на беспилотники
Нидерланды выделят Украине 250 миллионов евро на беспилотники - 08.09.2026, ПРАЙМ
Нидерланды выделят Украине 250 миллионов евро на беспилотники
Нидерланды выделят Украине еще 250 миллионов евро на беспилотники в рамках международной инициативы по поставкам дронов и передадут дополнительные боеприпасы... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T20:43+0300
2026-09-08T20:43+0300
мировая экономика
украина
нидерланды
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Нидерланды выделят Украине еще 250 миллионов евро на беспилотники в рамках международной инициативы по поставкам дронов и передадут дополнительные боеприпасы для истребителей F-16, сообщило министерство обороны королевства. "Нидерланды выделят еще 250 миллионов евро на беспилотники для украинских вооруженных сил", - говорится заявлении ведомства, распространенном во вторник. Таким образом, общая сумма, которую Нидерланды вносят в так называемую международную инициативу по беспилотникам, достигла 1 миллиарда евро. "Наша страна также поставит (Украине - ред.) дополнительные боеприпасы для истребителей F-16", - сообщается в заявлении. О новой помощи Киеву во вторник объявила на заседании украинской контактной группы по обороне министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, украина, нидерланды, f-16
Мировая экономика, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, F-16
20:43 08.09.2026
 
Нидерланды выделят Украине 250 миллионов евро на беспилотники

Нидерланды выделят Украине 250 миллионов евро на дроны и поставят боеприпасы для F-16

CC BY 2.0 / hmmmayor / rotterdamФлаг Нидерландов, Роттердам
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
CC BY 2.0 / hmmmayor / rotterdam
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Нидерланды выделят Украине еще 250 миллионов евро на беспилотники в рамках международной инициативы по поставкам дронов и передадут дополнительные боеприпасы для истребителей F-16, сообщило министерство обороны королевства.
"Нидерланды выделят еще 250 миллионов евро на беспилотники для украинских вооруженных сил", - говорится заявлении ведомства, распространенном во вторник.
Таким образом, общая сумма, которую Нидерланды вносят в так называемую международную инициативу по беспилотникам, достигла 1 миллиарда евро.
"Наша страна также поставит (Украине - ред.) дополнительные боеприпасы для истребителей F-16", - сообщается в заявлении.
О новой помощи Киеву во вторник объявила на заседании украинской контактной группы по обороне министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Мировая экономикаУКРАИНАНИДЕРЛАНДЫF-16
 
 
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