https://1prime.ru/20260908/oblast-873112812.html
Тверская область планирует увеличить ВРП в 2026 году до триллиона рублей
Тверская область планирует увеличить ВРП в 2026 году до триллиона рублей - 08.09.2026, ПРАЙМ
Тверская область планирует увеличить ВРП в 2026 году до триллиона рублей
Тверская область нацелена на увеличение валового регионального продукта (ВРП) по итогам 2026 года до 1 триллиона рублей, доложил президенту РФ Владимиру Путина... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T14:58+0300
2026-09-08T14:58+0300
2026-09-08T16:19+0300
россия
тверская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873112812.jpg?1788873552
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Тверская область нацелена на увеличение валового регионального продукта (ВРП) по итогам 2026 года до 1 триллиона рублей, доложил президенту РФ Владимиру Путина врио губернатора региона Виталий Королев. Путин во вторник провел встречу с временно исполняющим обязанности главы региона. "Очень важно, что у нас не останавливается экономическое развитие области, несмотря на все сложные периоды. Мы в этом году целимся в ВРП в размере одного триллиона рублей. Это для области абсолютный рекорд, и мы уверены, что его в этом году достигнем", - сказал Королев. Он добавил, что важной сферой в регионе является туризм, подчеркнув, что Тверская область занимает второе место по доле туризма в ВРП.
тверская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тверская область, владимир путин
РОССИЯ, Тверская область, Владимир Путин
Тверская область планирует увеличить ВРП в 2026 году до триллиона рублей
Королев: Тверская область нацелена на увеличение ВРП в 2026 году до триллиона рублей
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Тверская область нацелена на увеличение валового регионального продукта (ВРП) по итогам 2026 года до 1 триллиона рублей, доложил президенту РФ Владимиру Путина врио губернатора региона Виталий Королев.
Путин во вторник провел встречу с временно исполняющим обязанности главы региона.
"Очень важно, что у нас не останавливается экономическое развитие области, несмотря на все сложные периоды. Мы в этом году целимся в ВРП в размере одного триллиона рублей. Это для области абсолютный рекорд, и мы уверены, что его в этом году достигнем", - сказал Королев.
Он добавил, что важной сферой в регионе является туризм, подчеркнув, что Тверская область занимает второе место по доле туризма в ВРП.