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Тверская область планирует увеличить ВРП в 2026 году до триллиона рублей

Тверская область планирует увеличить ВРП в 2026 году до триллиона рублей - 08.09.2026, ПРАЙМ

Тверская область планирует увеличить ВРП в 2026 году до триллиона рублей

Тверская область нацелена на увеличение валового регионального продукта (ВРП) по итогам 2026 года до 1 триллиона рублей, доложил президенту РФ Владимиру Путина... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T14:58+0300

2026-09-08T14:58+0300

2026-09-08T16:19+0300

россия

тверская область

владимир путин

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Тверская область нацелена на увеличение валового регионального продукта (ВРП) по итогам 2026 года до 1 триллиона рублей, доложил президенту РФ Владимиру Путина врио губернатора региона Виталий Королев. Путин во вторник провел встречу с временно исполняющим обязанности главы региона. "Очень важно, что у нас не останавливается экономическое развитие области, несмотря на все сложные периоды. Мы в этом году целимся в ВРП в размере одного триллиона рублей. Это для области абсолютный рекорд, и мы уверены, что его в этом году достигнем", - сказал Королев. Он добавил, что важной сферой в регионе является туризм, подчеркнув, что Тверская область занимает второе место по доле туризма в ВРП.

тверская область

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россия, тверская область, владимир путин