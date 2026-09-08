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Очередь из машин образовалась перед Крымским мостом со стороны Керчи

Очередь из машин образовалась перед Крымским мостом со стороны Керчи - 08.09.2026, ПРАЙМ

Очередь из машин образовалась перед Крымским мостом со стороны Керчи

Очередь из машин начала формироваться перед Крымским мостом со стороны Керчи, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T13:12+0300

2026-09-08T13:12+0300

2026-09-08T13:12+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Очередь из машин начала формироваться перед Крымским мостом со стороны Керчи, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. Статистика приведена по состоянию на 12.00 мск. "В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", - говорится в канале инфоцентра на платформе "Макс". Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон для обеспечения безопасного установлены посты досмотра.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, керчь, тамань, крым