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Очередь из машин образовалась перед Крымским мостом со стороны Керчи
Очередь из машин образовалась перед Крымским мостом со стороны Керчи - 08.09.2026, ПРАЙМ
Очередь из машин образовалась перед Крымским мостом со стороны Керчи
Очередь из машин начала формироваться перед Крымским мостом со стороны Керчи, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T13:12+0300
2026-09-08T13:12+0300
2026-09-08T13:12+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Очередь из машин начала формироваться перед Крымским мостом со стороны Керчи, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
Статистика приведена по состоянию на 12.00 мск.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", - говорится в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон для обеспечения безопасного установлены посты досмотра.
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бизнес, керчь, тамань, крым
Бизнес, КЕРЧЬ, Тамань, КРЫМ
Очередь из машин образовалась перед Крымским мостом со стороны Керчи
Очередь из машин начала формироваться перед Крымским мостом со стороны Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Очередь из машин начала формироваться перед Крымским мостом со стороны Керчи, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
Статистика приведена по состоянию на 12.00 мск.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", - говорится в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон для обеспечения безопасного установлены посты досмотра.