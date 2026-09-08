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Объем рефинансирования за счет кредитов наличными вырос в России на 209%

Объем рефинансирования за счет кредитов наличными вырос в России на 209% - 08.09.2026, ПРАЙМ

Объем рефинансирования за счет кредитов наличными вырос в России на 209%

Объем рефинансирования за счет кредитов наличными вырос в России за прошлое полугодие на 209%, до 430,52 миллиарда рублей, сообщили в Объединенном кредитном... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T10:23+0300

2026-09-08T10:23+0300

2026-09-08T10:23+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Объем рефинансирования за счет кредитов наличными вырос в России за прошлое полугодие на 209%, до 430,52 миллиарда рублей, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "В первом полугодии 2026 года совокупный объем кредитов наличными, направленных на рефинансирование, составил 430,52 миллиарда рублей, объем новых средств сверх суммы старого долга – 349,16 миллиарда рублей", - говорится там. "По сравнению с первым полугодием 2025 года объем рефинансирования за счет кредитов наличными вырос на 209% (со 139,17 миллиарда рублей), объем новых средств – на 125% (со 155,28 миллиарда рублей)", - уточняется там. В том числе, согласно данным ОКБ, во втором квартале текущего года совокупный объем кредитов наличными, направленных на рефинансирование, составил 256,68 миллиарда рублей, объем новых средств сверх суммы старого долга – 207,45 миллиарда. По сравнению с результатами первого квартала объем рефинансирования за счет кредитов наличными вырос на 48% (со 173,84 миллиарда рублей), объем новых средств – на 46% (со 141,71 миллиарда). При этом в июне совокупный объем кредитов наличными, направленных на рефинансирование, вырос до 92,73 миллиарда рублей, объем новых средств, полученных заемщиками сверх суммы старого долга, достиг 75,54 миллиарда. По сравнению с результатами предшествовавшего месяца объем рефинансирования за счет кредитов наличными вырос на 5,6% (с 87,78 миллиарда рублей в мае), объем новых средств – на 9,1% (с 69,27 миллиарда рублей). Также отмечается, что заемщики, рефинансирующие кредит в своем же банке, берут в долг меньшие суммы, чем те, кто обращается в новую кредитную организацию. Так, в июне такая разница достигла в среднем почти 60 тысяч рублей: средний размер кредита наличными при "внутреннем" рефинансировании составил 454 тысяч рублей, а при "внешнем" - 512 тысяч. "Срок рефинансирования почти не зависит от того, остается заемщик в своем банке или переходит в новый. В среднем он составляет четыре года и восемь месяцев", - добавили там.

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