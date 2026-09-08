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Математик обвинил OpenAI в воровстве идеи решения "задачи тысячелетия" - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Математик обвинил OpenAI в воровстве идеи решения "задачи тысячелетия"
Математик обвинил OpenAI в воровстве идеи решения "задачи тысячелетия" - 08.09.2026, ПРАЙМ
Математик обвинил OpenAI в воровстве идеи решения "задачи тысячелетия"
Профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что не может исключить использование его наработок компанией OpenAI при решении одной... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T21:40+0300
2026-09-08T21:40+0300
технологии
общество
openai
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ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что не может исключить использование его наработок компанией OpenAI при решении одной из семи важнейших математических проблем. Согласно заявлению Бакмастера, он и его коллега Левент Алпеге добились прогресса в решении ряда задач гидродинамики, включая пока неопубликованный результат для модифицированной версии уравнений Навье-Стокса, описывающих течение жидкостей и газов. С этими уравнениями связана одна из задач тысячелетия, за решение которой предусмотрена премия в миллион долларов. В своей работе они использовали несколько ИИ-моделей, включая Claude от Anthropic и Codex от OpenAI. На прошлой неделе Бакмастер обратился в OpenAI, чтобы прояснить слухи о том, что Anthropic якобы решила важную математическую задачу. Через несколько дней ему сообщили, что внутренняя модель OpenAI доказала такое поведение для варианта уравнений, где на жидкость действует внешняя сила. "Я спросил, когда был отправлен первый промпт. На этот вопрос OpenAI некоторое время не отвечала напрямую. В итоге сошлись на том, что это произошло в течение последних нескольких дней, уже после того, как информация о нашей работе дошла до OpenAI", - говорится в заявлении Бакмастера. Математик спросил OpenAI, обучалась ли модель на его сессиях в Codex или имела ли к ним доступ. "Мне сказали, что модель не обращается к пользовательским данным. Я спросил снова, уже про обучение, и ответа не получил", - говорится в заявлении. Как утверждает Бакмастер, OpenAI предложила ему два варианта: либо сначала он публикует свой результат по уравнению Эйлера для несжимаемой жидкости, а на следующий день OpenAI отдельно объявляет о своем решении проблемы Навье-Стокса, либо Бакмастер сам пишет статью о результате OpenAI, публично признав, что его получила их внутренняя модель. При этом в компании настаивали, чтобы Левента Алпеге исключили из числа авторов, объясняя это тем, что тот работает в Anthropic. Бакмастер якобы отказался от обоих вариантов. Ранее OpenAI объявила о публикации своего решения проблемы Навье-Стокса.
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технологии, общество , openai
Технологии, Общество , OpenAI
21:40 08.09.2026
 
Математик обвинил OpenAI в воровстве идеи решения "задачи тысячелетия"

Бакмастер заподозрил OpenAI в использовании его наработок для решения "задачи тысячелетия"

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Public domain/salamahdra
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ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что не может исключить использование его наработок компанией OpenAI при решении одной из семи важнейших математических проблем.
Согласно заявлению Бакмастера, он и его коллега Левент Алпеге добились прогресса в решении ряда задач гидродинамики, включая пока неопубликованный результат для модифицированной версии уравнений Навье-Стокса, описывающих течение жидкостей и газов. С этими уравнениями связана одна из задач тысячелетия, за решение которой предусмотрена премия в миллион долларов. В своей работе они использовали несколько ИИ-моделей, включая Claude от Anthropic и Codex от OpenAI.
На прошлой неделе Бакмастер обратился в OpenAI, чтобы прояснить слухи о том, что Anthropic якобы решила важную математическую задачу. Через несколько дней ему сообщили, что внутренняя модель OpenAI доказала такое поведение для варианта уравнений, где на жидкость действует внешняя сила.
"Я спросил, когда был отправлен первый промпт. На этот вопрос OpenAI некоторое время не отвечала напрямую. В итоге сошлись на том, что это произошло в течение последних нескольких дней, уже после того, как информация о нашей работе дошла до OpenAI", - говорится в заявлении Бакмастера.
Математик спросил OpenAI, обучалась ли модель на его сессиях в Codex или имела ли к ним доступ.
"Мне сказали, что модель не обращается к пользовательским данным. Я спросил снова, уже про обучение, и ответа не получил", - говорится в заявлении.
Как утверждает Бакмастер, OpenAI предложила ему два варианта: либо сначала он публикует свой результат по уравнению Эйлера для несжимаемой жидкости, а на следующий день OpenAI отдельно объявляет о своем решении проблемы Навье-Стокса, либо Бакмастер сам пишет статью о результате OpenAI, публично признав, что его получила их внутренняя модель. При этом в компании настаивали, чтобы Левента Алпеге исключили из числа авторов, объясняя это тем, что тот работает в Anthropic. Бакмастер якобы отказался от обоих вариантов.
Ранее OpenAI объявила о публикации своего решения проблемы Навье-Стокса.
 
ТехнологииОбществоOpenAI
 
 
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