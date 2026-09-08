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"Главное сокровище": на Западе заявили о превосходстве российского оружия

"Главное сокровище": на Западе заявили о превосходстве российского оружия - 08.09.2026, ПРАЙМ

"Главное сокровище": на Западе заявили о превосходстве российского оружия

Иностранные покупатели считают, что российские вооружения способны выдерживать конкуренцию с западными аналогами, а в отдельных случаях превосходить их по ряду... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T19:23+0300

2026-09-08T19:23+0300

2026-09-08T19:23+0300

вооружения

россия

оружие

технологии

запад

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Иностранные покупатели считают, что российские вооружения способны выдерживать конкуренцию с западными аналогами, а в отдельных случаях превосходить их по ряду характеристик, пишет журнал Newsweek. "Иностранные покупатели, похоже, уже убеждены в том, что российское оружие способно выдерживать конкуренцию с западными аналогами, успешно противостоять им и в некоторых случаях даже превосходить их", - говорится в публикации. Кроме того, издание называет истребитель Су-57 "главным сокровищем" РФ.

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россия, оружие, технологии, запад