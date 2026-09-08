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В бундестаге назвали отказ от российского газа ошибкой

В бундестаге назвали отказ от российского газа ошибкой - 08.09.2026, ПРАЙМ

В бундестаге назвали отказ от российского газа ошибкой

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маттиас Мосдорф назвал большой ошибкой отказ от российского трубопроводного газа и заявил, что немецкая | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T01:18+0300

2026-09-08T01:18+0300

2026-09-08T01:18+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маттиас Мосдорф назвал большой ошибкой отказ от российского трубопроводного газа и заявил, что немецкая промышленность и бизнес из-за высоких цен на энергию теряют международную конкурентоспособность. "Это была большая ошибка. Мы отказались от российского трубопроводного газа, но продолжаем покупать тот же газ через посредников и по гораздо более высоким ценам", - заявил депутат "Известиям". Мосдорф также заявил, что сегодня немецкая промышленность и бизнес платят одни из самых высоких тарифов на энергию, из-за чего предприятия теряют международную конкурентоспособность. По его словам, это не отвечает интересам Германии. Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. Страны ЕС в начале декабря 2025 года приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

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