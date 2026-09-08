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Эксперт объяснил, почему зимой на полках появится больше российских овощей
Эксперт объяснил, почему зимой на полках появится больше российских овощей - 08.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему зимой на полках появится больше российских овощей
Количество российских овощей в магазинах увеличится с приходом зимы за счет того, что торговым сетям будет выгоднее закупать тепличные сорта из РФ, нежели... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T21:39+0300
2026-09-08T21:39+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Количество российских овощей в магазинах увеличится с приходом зимы за счет того, что торговым сетям будет выгоднее закупать тепличные сорта из РФ, нежели ожидать поставки из-за границы, сообщил РИА Новости основатель AgTech-компании SkyFarm, которая разрабатывает решения для автоматизации сельского хозяйства, Никита Румянцев. Как рассказал Румянцев, рост овощей в теплых странах зависит от естественных условий, которые зачастую нельзя контролировать, тогда как в России большую часть года различные сорта выращиваются в промышленных теплицах, это обеспечивает уверенность в результате и его предсказуемость. "Управляемая среда дает ощутимое преимущество в виде снижения зависимости от сезонности. В закрытом контейнере можно поддерживать нужную продолжительность светового дня и микроклимат, поэтому хозяйству проще прогнозировать сроки, объем и качество партии. Для торговых сетей такая предсказуемость не менее важна, чем сама возможность собрать овощи в январе, так как им нужны регулярные поставки понятного объема", - сказал Румянцев. По словам эксперта, круглогодичный формат подходит не любой культуре. В промышленных теплицах основой остаются огурцы и томаты, а в вертикальных системах перспективны салаты, рукола, базилик и другая компактная зелень с коротким циклом.
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бизнес, россия, овощи
Эксперт объяснил, почему зимой на полках появится больше российских овощей
Румянцев: зимой магазинам выгоднее закупать тепличные сорта овощей из России
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Количество российских овощей в магазинах увеличится с приходом зимы за счет того, что торговым сетям будет выгоднее закупать тепличные сорта из РФ, нежели ожидать поставки из-за границы, сообщил РИА Новости основатель AgTech-компании SkyFarm, которая разрабатывает решения для автоматизации сельского хозяйства, Никита Румянцев.
Как рассказал Румянцев, рост овощей в теплых странах зависит от естественных условий, которые зачастую нельзя контролировать, тогда как в России большую часть года различные сорта выращиваются в промышленных теплицах, это обеспечивает уверенность в результате и его предсказуемость.
"Управляемая среда дает ощутимое преимущество в виде снижения зависимости от сезонности. В закрытом контейнере можно поддерживать нужную продолжительность светового дня и микроклимат, поэтому хозяйству проще прогнозировать сроки, объем и качество партии. Для торговых сетей такая предсказуемость не менее важна, чем сама возможность собрать овощи в январе, так как им нужны регулярные поставки понятного объема", - сказал Румянцев.
По словам эксперта, круглогодичный формат подходит не любой культуре. В промышленных теплицах основой остаются огурцы и томаты, а в вертикальных системах перспективны салаты, рукола, базилик и другая компактная зелень с коротким циклом.