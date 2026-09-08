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ЕС разрешил Украине закупать компоненты для Patriot на кредитные средства - 08.09.2026, ПРАЙМ
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ЕС разрешил Украине закупать компоненты для Patriot на кредитные средства
ЕС разрешил Украине закупать компоненты для Patriot на кредитные средства - 08.09.2026, ПРАЙМ
ЕС разрешил Украине закупать компоненты для Patriot на кредитные средства
Страны Евросоюза одобрили исключение, позволяющее Украине осуществить закупку компонентов для систем ПВО Patriot на кредитные средства, заявила во вторник глава | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T16:46+0300
2026-09-08T16:59+0300
мировая экономика
украина
запад
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Страны Евросоюза одобрили исключение, позволяющее Украине осуществить закупку компонентов для систем ПВО Patriot на кредитные средства, заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте я приветствую достигнутое государствами-членами соглашение о предоставлении Украине исключения, позволяющего закупать критически важную продукцию для систем противовоздушной обороны Patriot", - написала фон дер Ляйен в соцсети Х. Она уточнила, что транш кредита, из которого Украина сможет оплатить поставки компонентов Patriot, составит 3,2 миллиарда евро.Владимир Зеленский недавно признавал, что ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты из-за дефицита ракет ПВО. А глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в свою очередь заявлял, что ситуация с системами ПВО на Украине стала наихудшей за все время конфликта. Депутат Верховной рады Анна Скороход 12 августа заявила, что Украина оказалась в катастрофической ситуации из-за нехватки средств ПВО, поэтому ВСУ перестали сообщать о количестве сбитых ракет. По данным Еврокомиссии, к настоящему времени Украине в рамках оборонной части кредита фактически перечислено 8,47 миллиарда евро: 3,9 миллиарда 30 июня, 1,1 миллиарда 15 июля и 3,47 миллиарда 30 июля. ЕС согласовал кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых около 60 миллиардов предназначены для военных нужд. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, украина, запад, урсула фон дер ляйен, марк рютте, владимир зеленский, ес, нато, всу
Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Урсула фон дер Ляйен, Марк Рютте, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, ВСУ
16:46 08.09.2026 (обновлено: 16:59 08.09.2026)
 
ЕС разрешил Украине закупать компоненты для Patriot на кредитные средства

Фон дер Ляйен: ЕС разрешил Украине закупать компоненты для Patriot на кредитные средства

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Страны Евросоюза одобрили исключение, позволяющее Украине осуществить закупку компонентов для систем ПВО Patriot на кредитные средства, заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте я приветствую достигнутое государствами-членами соглашение о предоставлении Украине исключения, позволяющего закупать критически важную продукцию для систем противовоздушной обороны Patriot", - написала фон дер Ляйен в соцсети Х.
Она уточнила, что транш кредита, из которого Украина сможет оплатить поставки компонентов Patriot, составит 3,2 миллиарда евро.
Владимир Зеленский недавно признавал, что ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты из-за дефицита ракет ПВО. А глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в свою очередь заявлял, что ситуация с системами ПВО на Украине стала наихудшей за все время конфликта. Депутат Верховной рады Анна Скороход 12 августа заявила, что Украина оказалась в катастрофической ситуации из-за нехватки средств ПВО, поэтому ВСУ перестали сообщать о количестве сбитых ракет.
По данным Еврокомиссии, к настоящему времени Украине в рамках оборонной части кредита фактически перечислено 8,47 миллиарда евро: 3,9 миллиарда 30 июня, 1,1 миллиарда 15 июля и 3,47 миллиарда 30 июля.
ЕС согласовал кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых около 60 миллиардов предназначены для военных нужд.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Мировая экономикаУКРАИНАЗАПАДУрсула фон дер ЛяйенМарк РюттеВладимир ЗеленскийЕСНАТОВСУ
 
 
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