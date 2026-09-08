https://1prime.ru/20260908/patrushev-873122806.html

Россия собрала 113,5 миллиона тонн зерна

Россия собрала 113,5 миллиона тонн зерна - 08.09.2026, ПРАЙМ

Россия собрала 113,5 миллиона тонн зерна

Россия собрала уже 113,5 миллиона тонн зерна, это значительно превышает показатели прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T18:34+0300

2026-09-08T18:34+0300

2026-09-08T18:44+0300

сельское хозяйство

россия

дмитрий патрушев

оксана лут

минсельхоз

минфин

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861836496_0:138:3148:1909_1920x0_80_0_0_393a083c4dd177bd228cc95e95c91d77.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия собрала уже 113,5 миллиона тонн зерна, это значительно превышает показатели прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.Патрушев провел совещание по мерам поддержки сельхозтоваропроизводителей с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут, представителей Минэкономразвития, Минфина, Банка России, ФНС, ФАС и других заинтересованных ведомств и организаций."В России продолжается уборочная кампания. На данный момент собрано 113,5 миллиона тонн зерна. Это значительно превышает показатели прошлого года. И в целом мы можем рассчитывать на очень хорошие объемы", - сказал он.Кроме того, Патрушев отметил, что в ближайшие недели будет набирать обороты озимый сев. "Очень важно, чтобы здесь не было сбоев, ведь это – фундамент урожая 2027 года", - подчеркнул вице-премьер.По его словам, аграриев необходимо дополнительно поддерживать в текущей ситуации, чтобы осенние полевые работы прошли штатно.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, дмитрий патрушев, оксана лут, минсельхоз, минфин, банк россии