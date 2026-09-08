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Россия собрала 113,5 миллиона тонн зерна
Россия собрала 113,5 миллиона тонн зерна - 08.09.2026, ПРАЙМ
Россия собрала 113,5 миллиона тонн зерна
Россия собрала уже 113,5 миллиона тонн зерна, это значительно превышает показатели прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T18:34+0300
2026-09-08T18:34+0300
2026-09-08T18:44+0300
сельское хозяйство
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дмитрий патрушев
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия собрала уже 113,5 миллиона тонн зерна, это значительно превышает показатели прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.Патрушев провел совещание по мерам поддержки сельхозтоваропроизводителей с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут, представителей Минэкономразвития, Минфина, Банка России, ФНС, ФАС и других заинтересованных ведомств и организаций."В России продолжается уборочная кампания. На данный момент собрано 113,5 миллиона тонн зерна. Это значительно превышает показатели прошлого года. И в целом мы можем рассчитывать на очень хорошие объемы", - сказал он.Кроме того, Патрушев отметил, что в ближайшие недели будет набирать обороты озимый сев. "Очень важно, чтобы здесь не было сбоев, ведь это – фундамент урожая 2027 года", - подчеркнул вице-премьер.По его словам, аграриев необходимо дополнительно поддерживать в текущей ситуации, чтобы осенние полевые работы прошли штатно.
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сельское хозяйство, россия, дмитрий патрушев, оксана лут, минсельхоз, минфин, банк россии
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Дмитрий Патрушев, Оксана Лут, Минсельхоз, Минфин, Банк России
Россия собрала 113,5 миллиона тонн зерна
Патрушев: Россия собрала уже 113,5 млн тонн зерна, это выше показателей прошлого года
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия собрала уже 113,5 миллиона тонн зерна, это значительно превышает показатели прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
Патрушев провел совещание по мерам поддержки сельхозтоваропроизводителей с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут, представителей Минэкономразвития, Минфина, Банка России, ФНС, ФАС и других заинтересованных ведомств и организаций.
"В России продолжается уборочная кампания. На данный момент собрано 113,5 миллиона тонн зерна. Это значительно превышает показатели прошлого года. И в целом мы можем рассчитывать на очень хорошие объемы", - сказал он.
Кроме того, Патрушев отметил, что в ближайшие недели будет набирать обороты озимый сев. "Очень важно, чтобы здесь не было сбоев, ведь это – фундамент урожая 2027 года", - подчеркнул вице-премьер.
По его словам, аграриев необходимо дополнительно поддерживать в текущей ситуации, чтобы осенние полевые работы прошли штатно.