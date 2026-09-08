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Правительство держит на контроле вопросы логистики сельхозпродукции

Правительство держит на контроле вопросы логистики сельхозпродукции - 08.09.2026, ПРАЙМ

Правительство держит на контроле вопросы логистики сельхозпродукции

Затоваривания в зернопроизводящих регионах России допускать нельзя, поэтому кабмин держит на особом контроле вопросы логистики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T18:36+0300

2026-09-08T18:36+0300

2026-09-08T19:05+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Затоваривания в зернопроизводящих регионах России допускать нельзя, поэтому кабмин держит на особом контроле вопросы логистики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.Патрушев провел совещание по мерам поддержки сельхозтоваропроизводителей с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут, представителей Минэкономразвития, Минфина, Банка России, ФНС, ФАС и других заинтересованных ведомств и организаций."Прежде всего, нельзя допускать затоваривания в зернопроизводящих регионах. В этой связи вопросы оптимизации логистики сельхозпродукции находятся на особом контроле правительства России", - сказал вице-премьер.Он напомнил, что проработан комплекс мер поддержки, и некоторые уже реализуются.Так, правительство в конце августа дополнительно выделило порядка 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции из субъектов с традиционно высокими объемами урожая. Кроме того, пошлины на экспорт зерна будут аннулированы, а предельный размер пошлины на растительное масло и шрот зафиксированы на уровне августа 2026 года.Вице-премьер добавил, что для поддержки сельхозтоваропроизводителей сформирован набор дополнительных мер. В том числе кабмин определяет размер погектарной финансовой поддержки аграриям для частичной компенсации затрат на проведение озимого сева. Также планируется пролонгация краткосрочных льготных кредитов и договоров льготного лизинга производителям зерна из регионов, где собранные объемы значительно превышают потребление.Помимо этого, обсуждается введение временного моратория на банкротство аграриев и сохранение за ними статуса сельхозтоваропроизводителя даже в случае вынужденного отсутствия сбыта зерна.Также правительство России рассматривает возможность проведения государственных закупочных интервенций. Этот механизм направлен на стабилизацию внутренних цен на зерновые культуры и помощь аграриям в реализации продукции.Патрушев подчеркнул, что указанный комплекс мер должен способствовать сохранению стабильной ситуации в отрасли.

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сельское хозяйство, россия, дмитрий патрушев, оксана лут, минсельхоз, минфин, банк россии