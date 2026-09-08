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Страховые пенсии по старости будут назначать автоматически - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Страховые пенсии по старости будут назначать автоматически
Страховые пенсии по старости будут назначать автоматически - 08.09.2026, ПРАЙМ
Страховые пенсии по старости будут назначать автоматически
Страховые пенсии по старости, в том числе по досрочным основаниям, с 1 января 2027 года в России будут назначать автоматически без каких-либо требований данных... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T02:00+0300
2026-09-08T02:00+0300
общество
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873093959.jpg?1788822037
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Страховые пенсии по старости, в том числе по досрочным основаниям, с 1 января 2027 года в России будут назначать автоматически без каких-либо требований данных от получателя, сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова. В настоящий момент россияне, достигшие пенсионного возраста, получают на портале "Госуслуги" уведомление о возможности назначить страховую пенсию по старости. Решение принимается только после подачи гражданином электронного согласия. Тем, кто имеет право на досрочную пенсию, сейчас нужно самостоятельно обращаться в отделение Соцфонда с заявлением. "Согласно проекту федерального закона, Социальный фонд с 1 января 2027 будет назначать пенсию автоматически в беззаявительном порядке, на основании только тех данных, которые уже есть в его информационных системах", - сказала Медякова. Она уточнила, что нововведение затронет тех, кто выходит на пенсию по общим основаниям. В 2027 году это будут женщины в возрасте 60 лет и мужчины в возрасте 65 лет. Кроме того, мера коснется многодетных матерей и родителей ребенка с инвалидностью, имеющих право на досрочные выплаты. "Новый порядок избавит граждан от необходимости лично обращаться в Социальный фонд. Данные о пенсионной истории стоит проварить заранее, поскольку именно на них будет основан расчет выплаты", - заключила Медякова.
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общество , социальный фонд
Общество , Социальный фонд
02:00 08.09.2026
 
Страховые пенсии по старости будут назначать автоматически

Эксперт Медякова: с 2027 года страховые пенсии по старости будут назначать автоматически

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Страховые пенсии по старости, в том числе по досрочным основаниям, с 1 января 2027 года в России будут назначать автоматически без каких-либо требований данных от получателя, сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова.
В настоящий момент россияне, достигшие пенсионного возраста, получают на портале "Госуслуги" уведомление о возможности назначить страховую пенсию по старости. Решение принимается только после подачи гражданином электронного согласия. Тем, кто имеет право на досрочную пенсию, сейчас нужно самостоятельно обращаться в отделение Соцфонда с заявлением.
"Согласно проекту федерального закона, Социальный фонд с 1 января 2027 будет назначать пенсию автоматически в беззаявительном порядке, на основании только тех данных, которые уже есть в его информационных системах", - сказала Медякова.
Она уточнила, что нововведение затронет тех, кто выходит на пенсию по общим основаниям. В 2027 году это будут женщины в возрасте 60 лет и мужчины в возрасте 65 лет. Кроме того, мера коснется многодетных матерей и родителей ребенка с инвалидностью, имеющих право на досрочные выплаты.
"Новый порядок избавит граждан от необходимости лично обращаться в Социальный фонд. Данные о пенсионной истории стоит проварить заранее, поскольку именно на них будет основан расчет выплаты", - заключила Медякова.
 
ОбществоСоциальный фонд
 
 
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