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Война в Иране истощает Пентагон: утечки и кризис доверия

Война в Иране истощает Пентагон: утечки и кризис доверия - 08.09.2026, ПРАЙМ

Война в Иране истощает Пентагон: утечки и кризис доверия

Война США против Ирана, начатая за пределами страны, теперь все сильнее оказывает давление на Пентагон изнутри, пишет ИноСМИ со ссылкой на Al Mayadeen... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T11:57+0300

2026-09-08T11:57+0300

2026-09-08T11:57+0300

мировая экономика

иран

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вашингтон

пит хегсет

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Война США против Ирана, начатая за пределами страны, теперь все сильнее оказывает давление на Пентагон изнутри, пишет ИноСМИ со ссылкой на Al Mayadeen. Конфликт, который Вашингтон начал на Ближнем Востоке, перерос в серьезный внутренний кризис — утечки данных о нехватке ракет-перехватчиков и высокоточных боеприпасов стали критической точкой для администрации. Около 50 членов Объединенного комитета начальников штабов проходят проверку на детекторе лжи в поисках источника утечек — процедура, к которой Пентагон не прибегает в обычных обстоятельствах.На фоне расследований происходят отставки и увольнения высокопоставленных военных и гражданских чиновников. Массовые перестановки в руководстве при министре обороны Пите Хегсете усугубляют ситуацию. Проблема не только в объеме утекшей информации: если ракеты-перехватчики расходуются быстрее, чем оборонная промышленность успевает их производить, это ставит под вопрос способность США продолжать войну. Особенно остро вопрос стоит в контексте обязательств перед Израилем и необходимости сдерживать Китай и Россию, а также обеспечивать безопасность американских баз в регионе, некоторые из которых уже подвергались иранским атакам.Как отмечает автор Al Mayadeen Шархабиль аль-Гариб, "война против Ирана началась за пределами Пентагона, но теперь ее продолжение означает, что самые опасные сражения ведутся уже внутри самих Соединенных Штатов".Утечки появились не случайно — война затянулась, и администрация Трампа не может быстро завершить ее военной операцией или ограниченным ударом. Чем дольше длится конфликт, тем очевиднее разрыв между имеющимися запасами и возможностью их восполнения. Тегеран внимательно следит за этими сигналами, что влияет на его оценку перспектив войны и переговорных позиций. Вашингтон, в свою очередь, опасается, что публичное признание дефицита боеприпасов ослабит его влияние на переговорах.Расследования и проверки создают кризис доверия внутри Пентагона. В военной сфере любая структура держится на доверии — как между военными, так и между военными и политическим руководством. Когда это доверие начинает разрушаться, возникает один из самых опасных видов кризиса. Администрация Трампа рассматривает утечки не только как внутреннюю проблему, но и как угрозу, способную повлиять на позицию Ирана.Автор выделяет три возможных сценария развития событий. Первый: администрации удается взять ситуацию под контроль за счет увеличения производства оружия и пресечения утечек. Второй: война продолжается, и вопрос запасов становится еще более острым, увеличивая давление на американские ресурсы. Третий, наиболее политически опасный, — углубление разрыва между администрацией и военным руководством, когда военные чувствуют, что их оценки игнорируются.По мнению аналитика, в ближайшее время можно ожидать новых перестановок на руководящих должностях, усиления мер безопасности в Пентагоне и серьезного давления на производителей оружия с целью ускорить производство. Нехватка боеприпасов может заставить США пересмотреть масштабы военной операции против Ирана. Главная проблема Трампа — не только затянувшаяся война, но и ее восприятие американцами, которым он обещал не втягивать страну в долгие и дорогостоящие конфликты. В конечном счете, внутренние проблемы и истощение ресурсов могут раскрыть масштаб поражения, поскольку войны редко идут по сценарию политиков, и именно внутренние трудности часто определяют их исход.

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мировая экономика, иран, сша, вашингтон, пит хегсет