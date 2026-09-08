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Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-августе выросли на 4,6% - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-августе выросли на 4,6%
Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-августе выросли на 4,6% - 08.09.2026, ПРАЙМ
Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-августе выросли на 4,6%
Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-августе 2026 года выросли на 4,6% в годовом выражении и составили 5,3 миллиона TEU (ДФЭ, двадцатифутовый эквивалент), | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T17:27+0300
2026-09-08T17:27+0300
бизнес
россия
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-августе 2026 года выросли на 4,6% в годовом выражении и составили 5,3 миллиона TEU (ДФЭ, двадцатифутовый эквивалент), сообщила компания. "Во всех видах сообщения, включая внутрироссийское, экспорт, импорт и транзит, за восемь месяцев по сети РЖД перевезено 5 млн 259 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года", - говорится в сообщении РЖД. Лидерами по объемам стали химикаты и сода – 559,1 тысячи TEU, промышленные товары – 347 тысячи TEU, метизы – 341,5 тысячи TEU. Всего в контейнерах перевезено 54,4 миллиона тонн различных грузов (+1,8%). "В августе 2026 года объем перевозок составил 664,9 тысячи груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+7,3%)", - приводятся данные в сообщении. РЖД рассчитывают выйти на рекорд в перевозках контейнеров на сети в 2026 году, сообщал журналистам в начале сентября гендиректор компании Олег Белозеров. РЖД по итогам 2026 года поставили амбициозную цель - достичь объема контейнерных перевозок на сети в 8 миллионов TEU, говорила до этого замгендиректора компании Ирина Магнушевская. Последний рекорд по перевозке контейнеров на сети РЖД был по итогам 2024 года. Тогда показатель составил 7,88 миллиона TEU. РЖД сообщали, что перевозки контейнеров на сети в 2025 году снизились на 4,1% - до 7,6 миллиона TEU.
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192
40
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бизнес, россия, олег белозеров, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Олег Белозеров, РЖД
17:27 08.09.2026
 
Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-августе выросли на 4,6%

РЖД в январе-августе 2026 года увеличили перевозки контейнеров на 4,6%

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-августе 2026 года выросли на 4,6% в годовом выражении и составили 5,3 миллиона TEU (ДФЭ, двадцатифутовый эквивалент), сообщила компания.
"Во всех видах сообщения, включая внутрироссийское, экспорт, импорт и транзит, за восемь месяцев по сети РЖД перевезено 5 млн 259 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года", - говорится в сообщении РЖД.
Лидерами по объемам стали химикаты и сода – 559,1 тысячи TEU, промышленные товары – 347 тысячи TEU, метизы – 341,5 тысячи TEU.
Всего в контейнерах перевезено 54,4 миллиона тонн различных грузов (+1,8%).
"В августе 2026 года объем перевозок составил 664,9 тысячи груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+7,3%)", - приводятся данные в сообщении.
РЖД рассчитывают выйти на рекорд в перевозках контейнеров на сети в 2026 году, сообщал журналистам в начале сентября гендиректор компании Олег Белозеров. РЖД по итогам 2026 года поставили амбициозную цель - достичь объема контейнерных перевозок на сети в 8 миллионов TEU, говорила до этого замгендиректора компании Ирина Магнушевская.
Последний рекорд по перевозке контейнеров на сети РЖД был по итогам 2024 года. Тогда показатель составил 7,88 миллиона TEU. РЖД сообщали, что перевозки контейнеров на сети в 2025 году снизились на 4,1% - до 7,6 миллиона TEU.
 
БизнесРОССИЯОлег БелозеровРЖД
 
 
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