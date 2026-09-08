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Персонал ЗАЭС оптимизировал работу дизель-генераторов - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Персонал ЗАЭС оптимизировал работу дизель-генераторов
Персонал ЗАЭС оптимизировал работу дизель-генераторов - 08.09.2026, ПРАЙМ
Персонал ЗАЭС оптимизировал работу дизель-генераторов
Персонал Запорожской АЭС оптимизировал работу дизель-генераторов для экономии топлива в течение почти 19 суток их непрерывной работы из-за отсутствия внешнего... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T11:35+0300
2026-09-08T11:35+0300
киев
энергодар
алексей лихачев
запорожская аэс
росатом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Персонал Запорожской АЭС оптимизировал работу дизель-генераторов для экономии топлива в течение почти 19 суток их непрерывной работы из-за отсутствия внешнего электроснабжения станции, сейчас важно пополнить топливные запасы, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС из-за повреждения линии "Ферросплавная-1" на контролируемой Киевом территории было прервано 20 августа. Станция была переведена на резервное питание. В понедельник глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что энергоснабжение от ЛЭП "Ферросплавная-1" восстановлено, станция переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме. "Почти 19 суток станция работала на дизель-генераторах. Благодаря слаженной и профессиональной работе персонала удалось оптимизировать расход ограниченных запасов топлива и все это время обеспечивать станцию в безопасном состоянии. Сейчас важно ввести вторую линию электроснабжения и пополнить запасы топлива", – сказала Яшина. Она отметила, что в целом на станции все стабильно, ситуация находится под контролем. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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киев, энергодар, алексей лихачев, запорожская аэс, росатом
Киев, Энергодар, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Росатом
11:35 08.09.2026
 
Персонал ЗАЭС оптимизировал работу дизель-генераторов

Яшина: персонал ЗАЭС оптимизировал работу дизель-генераторов для экономии топлива

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Персонал Запорожской АЭС оптимизировал работу дизель-генераторов для экономии топлива в течение почти 19 суток их непрерывной работы из-за отсутствия внешнего электроснабжения станции, сейчас важно пополнить топливные запасы, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС из-за повреждения линии "Ферросплавная-1" на контролируемой Киевом территории было прервано 20 августа. Станция была переведена на резервное питание. В понедельник глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что энергоснабжение от ЛЭП "Ферросплавная-1" восстановлено, станция переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме.
"Почти 19 суток станция работала на дизель-генераторах. Благодаря слаженной и профессиональной работе персонала удалось оптимизировать расход ограниченных запасов топлива и все это время обеспечивать станцию в безопасном состоянии. Сейчас важно ввести вторую линию электроснабжения и пополнить запасы топлива", – сказала Яшина.
Она отметила, что в целом на станции все стабильно, ситуация находится под контролем.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
 
КиевЭнергодарАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСРосатом
 
 
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