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Персонал ЗАЭС оптимизировал работу дизель-генераторов

Персонал ЗАЭС оптимизировал работу дизель-генераторов - 08.09.2026, ПРАЙМ

Персонал ЗАЭС оптимизировал работу дизель-генераторов

Персонал Запорожской АЭС оптимизировал работу дизель-генераторов для экономии топлива в течение почти 19 суток их непрерывной работы из-за отсутствия внешнего... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T11:35+0300

2026-09-08T11:35+0300

2026-09-08T11:35+0300

киев

энергодар

алексей лихачев

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росатом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Персонал Запорожской АЭС оптимизировал работу дизель-генераторов для экономии топлива в течение почти 19 суток их непрерывной работы из-за отсутствия внешнего электроснабжения станции, сейчас важно пополнить топливные запасы, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС из-за повреждения линии "Ферросплавная-1" на контролируемой Киевом территории было прервано 20 августа. Станция была переведена на резервное питание. В понедельник глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что энергоснабжение от ЛЭП "Ферросплавная-1" восстановлено, станция переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме. "Почти 19 суток станция работала на дизель-генераторах. Благодаря слаженной и профессиональной работе персонала удалось оптимизировать расход ограниченных запасов топлива и все это время обеспечивать станцию в безопасном состоянии. Сейчас важно ввести вторую линию электроснабжения и пополнить запасы топлива", – сказала Яшина. Она отметила, что в целом на станции все стабильно, ситуация находится под контролем. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.

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киев, энергодар, алексей лихачев, запорожская аэс, росатом