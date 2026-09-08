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Страны БРИКС не стремятся к дедолларизации, заявил Песков

Страны БРИКС не стремятся к дедолларизации, заявил Песков - 08.09.2026, ПРАЙМ

Страны БРИКС не стремятся к дедолларизации, заявил Песков

Страны БРИКС не ставят перед собой цель отказаться от расчетов в долларах, однако вынуждены искать альтернативные способы платежей из-за использования... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T11:51+0300

2026-09-08T11:51+0300

2026-09-08T11:51+0300

финансы

мировая экономика

сша

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Страны БРИКС не ставят перед собой цель отказаться от расчетов в долларах, однако вынуждены искать альтернативные способы платежей из-за использования национальных валют в качестве инструмента политического давления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не стремимся к дедолларизации, к отказу от долларов США. Нет, напротив, мы открыты для любых приемлемых способов платежей. Но вы знаете, что некоторые страны используют некоторые национальные валюты в качестве инструмента политического давления", - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС, организованном Sputnik

сша

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финансы, мировая экономика, сша, дмитрий песков, sputnik