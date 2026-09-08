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Тема искусственного интеллекта будет на повестке дня саммита БРИКС в Индии

Тема искусственного интеллекта будет на повестке дня саммита БРИКС в Индии - 08.09.2026, ПРАЙМ

Тема искусственного интеллекта будет на повестке дня саммита БРИКС в Индии

Тема искусственного интеллекта будет на повестке дня предстоящего саммита БРИКС в Индии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T11:51+0300

2026-09-08T11:51+0300

2026-09-08T11:51+0300

мировая экономика

индия

дмитрий песков

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Тема искусственного интеллекта будет на повестке дня предстоящего саммита БРИКС в Индии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Искусственный интеллект - это бесконечная тема диалога, бесконечная тема для дискуссий. Этот вопрос будет занимать важное место в повестке дня саммита БРИКС в Нью-Дели. И, конечно, мы придаем большое значение сотрудничеству в этой сфере", - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС, организованном Sputnik. Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября.

индия

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мировая экономика, индия, дмитрий песков, sputnik